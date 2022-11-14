專題︱議員解構深層次矛盾　看重經濟發展中的社會矛盾

中共總書記習近平在「二十大報告」中提到：「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。」近年經常聽到「深層次矛盾」，但所說的是甚麼，卻言人人殊，沒有統一的說法。



《香港01》就住習近平上述講話內容，分別向特首辦、各政策局以及立法會議員提出兩項問題，即如何理解香港的「深層次矛盾」，以及有何對策。特首辦及政策局均沒有回應，而議員的回應亦有多個不同角度，顯示政界對此議題有不同理解，主要分別四大類別，以下議員集中講述經濟發展中的社會矛盾。



林筱魯。（資料圖片/余俊亮攝）

林筱魯：發展中的利益與理念之間的拉扯

林筱魯認為，最大的矛盾是城市發展過程中的利益和理念之間的拉扯與對立。他表示，城市發展難以避免改變土地現狀，若永遠強調保育或堅持不遷不拆，便永遠無法解決土地房屋不足的問題。

面對這類問題，林筱魯認為必須抱有大局觀。他提到「二十大報告」中提出，要「完整、準確、全面貫徹新發展理念，着力推動高質量發展，主動構建新發展格局」，而香港的發展格局離不開進一步的改革開放，當中更要強調科技創新、共同富裕和保護環境。他指，政府考慮任何計劃時，都要顧及民情，並主動解決疑難。

洪雯。（資料圖片）

洪雯列三項社會經濟矛盾 促產業結構多元化

洪雯列出三項深層次矛盾，分別是經濟結構單一化、空心化，財富推動型發展模式，以及貧者愈貧、富者愈富。她認為要解決方向是促進本地產業結構多元化、實體化，從而創造更多優質就業職位，收窄貧窮差距。

陳紹雄。（資料圖片）

陳紹雄：政府要事不避難、勇於拆牆鬆綁

陳紹雄認為，深層次矛盾是香港在發展過程遇到的、短期內難解決的問題和阻力。例如土地短缺、公屋輪候時間長、私樓房價遠超市民購買力、產業結構單一、發展動能不足、青年上流困難、部份港人對國家認識不足，國家觀念薄弱等。

他表示，政府要以事不避難、迎難而上的積極態度，以及勇於拆牆鬆綁的創新思維，去處理以前不敢碰的矛盾和問題，尤其是房屋、醫療、教育等，不能「嘆慢板」。他以土地房屋為例，需要以精簡審批程序、加快土地開發速度等多管齊下去解決問題。又提到《施政報告》設立100項指標，能讓市民監督政府向前。

郭玲麗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

郭玲麗：長遠政策要在不同階段評估 早作準備

郭玲麗表示，本港過往獨特的歷史發展做成了現今社會的深層次矛盾，而過去香港發展未有與時並進，讓這些深層次矛盾加劇，做成了現今香港社會不穩因素。她舉例指，行業發展未見多元化，除了限制本港經濟發展外，亦限制了基層巿民向上游的機會。她說「二十大」報告中提到推動創科等，正是創造香港經濟發展的多元出路。

郭玲麗提到習近平七一講話中講到香港最大的民心，就是希望房子更寬敞、創業機會更多、教育更好、長者得到更好照顧，而《施政報告》有不少相關政策，但長遠解決問題就需要在不同階段做評估，在政策上盡早作出準備。

郭玲麗亦強調社會各界與政府要同心協力，除了要加強公務員的向心力，最大問題是民心取向。她認為要在社會層面加強國民教育，加強兩地交流，加強傳揚中華五千年文化及中國傳統道德觀念，認為可提升大眾以「中國人」為榮的自豪感。只要徹底做到民心回歸，市民才會為建設香港而共同努力，公務員才知道甚麼是「為人民服務」。

楊永杰。（資料圖片/夏家朗攝）

楊永杰：基層市民無法分享經濟發展成果

楊永杰提出，社會在發展的過程中必然會出現社會矛盾，香港面對的問題主要是經濟發展不平衡，以致基層市民未能分享經濟發展帶來的成果，面對收入不平衡及對良好居住願望存在落差，演化成社會上各種的矛盾，貧富懸殊等問題。

《施政報告》提出多項措施，楊永杰認為，政府要致力解決香港市民面對的房屋問題，不單要提速、提量、提效及提質，而且政府在解決問題時不能急就章，必須徹實落地去理解問題的徵結及市民所面對的情況，平衡各方的利益及加強溝通，繼而制訂符合市民期望的方案。

楊永杰亦提出，政府決定以創新科技帶動經濟進一步發展的同時，必定有市民未能趕上社會演變而被邊緣化，政府必須解決基層市民在就業、教育、養老、醫療等民生等問題。

陳學鋒。（資料圖片/黃寶瑩攝）

陳學鋒：發展香港特色資本主義制度 政府主導醫食住行

陳學峰指出，資本主義制度下，政府強調「積極不干預」、「小政府、大市場」，雖然有利國際資本流入，但同時令經濟產業單一、青年向上流動困難、置業難、貧富差距極大等深層次矛盾。他認為要保持資本主義制度之餘，亦同時要破除利益固化藩籬，改革香港的政經結構。

陳學峰認為，解決之法是建構「香港特色資本主義制度」，重點在於解決分配不均、貧者愈貧、富者愈富的現況，在「醫、食、住、行」方面不能再任由市場主導，政府必須有所作為。

陳凱欣。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳凱欣：涉及不同利益 政府改革阻力大

陳凱欣認為，深層次矛盾就是問題成因複雜、長期未能解決，積累成巨大的社會問題，當要切實解決時，卻容易碰壁，涉及不同群組或團體的利益與權利，政府因而面對很大阻力。

陳凱欣以醫療為例子，要解決深層次矛盾會涉及巨大公帑、醫護人手及專業團體的利益等問題。

她指出，香港自1990年成立醫院管理局後，醫療制度並沒有重大突破及改變，30多年前已預計隨着醫療科技進步、人口老化、醫護人手短缺、公私營嚴重失衡，長遠下去本地醫療服務質素定必難以維持，政府亦要為未來的龐大醫療開支做好融資方案。

陳凱欣指，醫療系統的矛盾位有三方面，一是醫療融資，政府一直補貼九成醫療費用，開支持續攀升，長遠難以維持，但市民已習慣政府補貼，反對醫療收費上升、反對強制醫療供款、反對加稅抵消政府醫療開支、反對強制醫保，結果融資方案選用了不具太大效力的「自願醫保」，無法解決問題。

二是醫護人手不足，但每當討論增加人手，便會有來自專業界的反對聲音，未能解決醫護人手不足的問題，短期問題更見嚴重。

三是中西醫不能合作，雖然3間本地大學都有中醫藥學士課程，但中醫藥一直未能引入本港醫療系統，目前只有8間公立醫院推行中西醫協作治療服務。陳凱欣指，中醫在多個方面療效顯著，應要發揮更大效用。