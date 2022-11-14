專題︱議員從多項民生問題探討深層次矛盾　最關注房屋、貧富懸殊

中共總書記習近平在「二十大報告」中提到：「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。」近年經常聽到「深層次矛盾」，但所說的是甚麼，卻言人人殊，沒有統一的說法。



《香港01》就住習近平上述講話內容，分別向特首辦、各政策局以及立法會議員提出兩項問題，即如何理解香港的「深層次矛盾」，以及有何對策。特首辦及政策局均沒有回應，而議員的回應亦有多個不同角度，顯示政界對此議題有不同理解，主要分別四大類別，以下議員均從多個民生問題探討深層次矛盾的組成。



陳仲尼。（資料圖片/張浩維攝）

陳仲尼：產業單一化 政府要牽頭、引導及培育

陳仲尼提出四項問題，第一項住屋問題，現時有20多萬人住在劏房，公屋輪候時間接近6年，可幸《施政報告》有推出相關政策。第二是貧富懸殊，基層市民收入在高通脹下跟不上，應增加支援和保障，但不能單靠支援，重點還是要發展經濟。陳仲尼提到疫情下3年有大量店舖倒閉，認為要將產業做大做強，公司營運好轉，才有能力調整基層員工薪金。

第三點是產業單一化，側重金融、地產、旅遊相關行業，而《施政報告》提出要發展創科，就算未能完全解決，相信亦可紓緩一部份問題。第四點是青年發展，由於產業單一化，低學歷人士更難發展，可建議他們去大灣區發展或做實習，長遠要提供職業教育，為他們提供多元出路。

陳仲尼認為，政府在處理這些矛盾時要主動作為，由政府牽頭推動，並提供優惠引導產業發展。他強調不能再事事交由市場自行發展，指市場是要在最快時間賺最多的錢，但這種做法未必對社會最好，例如新興產業就要長時間培養才有成果。

黃國。（資料圖片/夏家朗攝）

黃國聚焦貧窮、就業 促取消外判保障打工仔

黃國提出香港必須正視貧富懸殊、在職貧窮、產業單一、就業質素惡化、居住環境欠佳，以及向上流動機會減少等社會問題。他指現時打工仔「工時長、人工低、壓力大、無前途」，要求政府帶頭取消外判、強化強積金退休保障功能、檢討最低工資的形成機制、加快增加適切房屋供應、促進就業的產業發展政策、設立減貧特別是減少在職貧窮的指標和措施、推動大灣區內地城市的政策對接等。

黃國表示，香港必須以民為本，加把勁去應對深層矛盾問題，製造更多公平環境和政策，聯同各階層合力打破利益藩籬，讓一般打工仔亦能有獲得感和幸福感。

李梓敬。（資料圖片）

李梓敬倡加快發展、確保向上流動

李梓敬指深層次矛盾是一些老大難的問題，包括貧富懸殊、房屋短缺、缺乏向上流動空間等。李梓敬提出，要加快發展的速度，縮短房屋供應中的環評、城規程序，發展郊野公園邊陲。貧富懸殊方面，確保社會向上流動，社會福利用得其所，做到精準扶貧，為基層人士創造有意義的就業，並要改革教育，加強職業訓練，鼓勵年輕人投身建造業和創新科技等。

吳永嘉。（資料圖片/廖雁雄攝）

吳永嘉：增強主人翁意識 要迎合市民住屋要求

吳永嘉認為，深層次矛盾即是香港「老大難」的問題，過去政府智囊機構、坊間、學術界都有大量這方面的研究。他點出青年、兒童教育存在問題，認為教育不應只是知識的傳授，更要注重品德的培養，以及增強他們對國家、對政府的認同感。他認為，只有增強了青年兒童的國民身份認同和特區主人翁意識，也就掌握了解決「深層次矛盾」的一把鎖匙。

此外，吳永嘉從市民角度出發，指市民需求就是「衣食住行」，而香港重點問題就在於房屋。他引述習近平明示「房住不炒」，指房屋不應是炒賣牟利的工具，而是達至安居樂業的必備條件，因此，解決深層次矛盾就要從住屋問題做起。他表示政府最近提出大量提供簡約公屋讓市民先上樓，總體思路是對的，值得支持，而市民亦渴望「住好啲、住大啲」，政府要迎合人民對美好生活的嚮往。

吳永嘉另外提到，落實施政對破解深層次矛盾十分重要，而KPI正是要杜絕虛與委蛇的作風，將方案落實地位，在解決問題方面提速、提量。

梁熙。（資料圖片）

梁熙：優化醫療應對人口老化 為青年設置業階梯

梁熙認為，除了領導人經常提到的房屋問題外，醫療、青年發展等亦是一大痛點。醫療方面，他指公立醫院專科門診新瘲輪候時間長達3.3年，長時間輪候病情隨時惡化。他建議檢討公私營合作經驗，將計劃擴展至其他病症，以利用私營醫療力量減輕公立醫院的壓力。長遠而言，要優化基層醫療，並增加醫生及床位，滿足人口增長及持續老化帶來的需求。

青年發展方面，由於樓價上升多年，很多青年望樓興嘆，排公屋成為人生目標，情況不理想。梁熙表示，傳統置業階梯容納不了單身青年，必須為青年設計專屬置業階梯，建議在北部都會區等新土地項目，訂立遠期居屋的概念，撥出一些購買額提早讓青年申請，讓他們知道5年、10年後可保證置業，從而做好人生規劃。

周小松。（資料圖片）

周小松指問題環環相扣 要確保「工字能出頭」

周小松亦關注年輕人住屋難的問題，指貧富差距大、向上流動難等，都是切切實實的深層次矛盾，並且是長期積累而成，一環扣一環。

周小松關注勞工權益，認為要做到「二十大」報告所說的「堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體」就要推動產業多元發展、全面改革職專教育，以及改善勞工政策，讓技術工種亦能「出頭」。

周小松提出檢討最低工資機制、設立失業保障制度等多項改善勞工權益的建議，加強培訓職專人才，以支持推動產業多元發展，並在長期缺乏人手 行業設立晉升階梯，以吸引新人入行。