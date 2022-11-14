專題︱深層次矛盾言人人殊　議員四方向解讀

中共總書記習近平在「二十大報告」中提到：「支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。」近年經常聽到「深層次矛盾」，但所說的是甚麼，卻言人人殊，沒有統一的說法。



《香港01》就住習近平上述講話內容，分別向特首辦、各政策局以及立法會議員提出兩項問題，即如何理解香港的「深層次矛盾」，以及有何對策。特首辦及政策局均沒有回應，而議員的回應亦有多個不同角度，顯示政界對此議題有不同理解。



2005年溫家寶提出 習近平二十大定調

「深層次矛盾」最早在2005年12月由時任國務院總理溫家寶提出。當年時任特首曾蔭權到北京述職，政府新聞稿指，溫家寶在會面中提到「仍有些深層次的矛盾和問題，未得到根本解決」，但新聞稿未有詳細解釋。

及後在2010年3月，溫家寶在全國人大閉幕後的記者會上，首次詳解何為「深層次矛盾」。當時他表示香港有五大深層次矛盾，涉及經濟、政治和民生，包括：

1. 如何發揮已有的優勢，繼續保持和發展香港的國際金融中心、航運中心和貿易中心的地位。

2. 如何結合香港的特點發展優勢產業，特別是服務業。

3. 要利用香港毗鄰內地的優勢，進一步加強香港與珠三角的聯繫，內地的廣闊市場、內地經濟的迅速發展是香港今後發展的潛力所在。

4. 香港人民要包容共濟、凝聚共識、團結一致，保持香港的繁榮穩定，香港今後不僅會在經濟上還有很大的發展，而且還會按照《基本法》的規定循序漸進地發展民主政治。

5. 還有兩點不要忽視，一是注重改善民生，二是發展教育。



近年不少內地官員都提及香港有「深層次矛盾」，而習近平在「二十大」講話中表示「經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」，將「深層次矛盾」定調為經濟社會發展中的問題。

立法會大會討論習近平講話。（資料圖片/廖雁雄攝）

不同角度探究 聚焦社會結構、資源分配、民心向背

議員回應之中亦多有提出經濟社會發展中的各項挑戰，但重點不一，主要分為四大類。

第一類答案，主力點出結構性資源分配失衡，不單止來自勞工界的林振昇、社福界的狄志遠有此看法，營商的田北辰、從事保險業的陳沛良等，亦認為這是癥結所在。

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第二類答案集中講述經濟發展產生的社會矛盾。城市規劃師出身的林筱魯認為，「深層次矛盾」是城市發展過程中的利益與理念之間的拉扯與對立，洪雯點出經濟結構單一化和空心化，引起社會多種問題。陳學鋒、陳凱欣等議員亦提出，這是社會發展長期積累下來的問題。

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第三類答案試圖從多項社會問題找出解答，認為眾多問題構成社會的「深層次矛盾」。持有這樣意見的有陳仲尼、黃國、李梓敬、周小松等，大部份議員都提出貧富懸殊、房屋短缺、無法向上流動等幾大難題。

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餘下的議員集中講述一項重大問題。吳傑莊稱香港人缺乏主人翁心態，認為國家及香港發展無關自己痛癢，對社會有疏離感。容海恩、林琳均集中講到青年向上流的問題，而黎棟國和葛珮帆則集中講到土地及房屋供應失衡。至於林素蔚則特別提出中產困境。

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