立法會補選｜商湯尚海龍冀推動IT發展　自稱廣東話唔正：努力融入

立法會選委界補選提名期下周一（14日）結束，今午（11日）再有人報名參選。商湯科技香港公司總經理尚海龍，在全國人大常委譚耀宗、立法會議員林順潮及邱達根等人的陪同下，到政府總部遞交提名表格。



尚海龍自稱是「IT人」、「港漂」，從事人工智能行業，希望透過推動科技發展，助本港由治及興。被問到是否共產黨員，尚海龍未有正面回應，僅表示他是深圳南山區政協常委，又指自己精通「兩文三語」，「我喺內地講標準廣東話，可以當主角嘅水平，到香港雖然歪音多啲，但我都好努力融入環境。」



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無正面回應是否共產黨員

他透露自己獲20個提名，包括科技園主席查毅超以及數碼港行政總裁任景信。他指決定參選因「睇到、聽到、感受到」，看到議會內有承擔的議員，亦聽到特首李家超強調「無創科無未來」。他亦提到國家主席習近平訪港期間，大讚商湯科技：「商湯科技，你地搞得非常棒！」令他難以忘懷。

他認為其優勢是精通兩文三語，「識講少少雖然未必咁正嘅廣東話」，同時具有「港漂」背景，「係內地或香港成長都係一樣，都係一個國家下成長。」

已參選立法會選委界補選的還包括全國港澳研究會理事黃梓謙、中大工程學院副院長黃錦輝以及何厚鏵姪子、新民黨中委何敬康、民建聯陳永光及工聯會李廣宇。如全數提名獲得接納，將於12月18日舉行投票，6名參選人將爭奪4席。