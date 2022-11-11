通關5+3︱田北辰：北京防疫思路不變　内地不谷針難再減隔離日數

內地公布放寬入境檢疫安排，由原本「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5+3」， 實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》查詢時指，内地防疫的基本思想沒改變，底線仍是不少於7天的隔離期，除非内地全民「谷針」，否則很難進一步縮減入境隔離日數。



「5+3」只考慮經濟及方便 港人渴望「0+0」

田北辰表示，由「7+3」變「5+3」對内地防疫的影響不大，基本防疫理念並無改變，底線仍是7天隔離。加上近日廣州爆疫、封區，健康驛站名額縮減至每日千個，可見今次放寬只是考慮經濟及方便人員出入，不代表會與香港進一步通關。至於「逆向隔離」，他表示沒聽到有關消息，但港人渴望的通關並非「5+3」，而是「0+0」，因此「逆向隔離」作用不大。

田北辰認為，除非内地「谷針」，否則很難再放寬隔離期至少於7天，因為國家衞健委曾經表示，要做好重點人群疫苗接種等工作，「重點人群」應指未打齊三針人士及長者，可見是次放寬檢疫安排很可能是「谷針」先兆，等到内地疫苗接種率達到令人安心的水平，才有機會進一步縮減隔離日數。

自疫情後中港長期封關，港人前往內地需要接受酒店加居家隔離，往來人數因此大減。(資料圖片)

促撤銷擾民限制 田：打完針應准除罩飲食

政府昨日（10日）宣布，容許持黃碼市民進出商場、街市、理髮店等須佩戴口罩的場所，被問到香港是否有望從「0+3」再進一步放寬，田北辰相信，本港會逐步放鬆防疫檢疫安排，不過應首先解決現時措施擾民的問題。他今早出席立法會衞生事務委員會時指，現時市民參加宴會，在飲食區域可以除下口罩進餐，卻不能到處敬酒，但七人欖球賽卻有不少觀衆在非飲食期間除下口罩，有市民質疑政府「只許州官慶祝，不許百姓除罩」，建議政府簡化及統一安排，容許已完成疫苗接種的市民在某些場所短暫除下口罩飲食。

醫務衞生局局長盧寵茂回應指，當局會考慮政策的一致性和合理性，視乎各種情況作出調整，但強調口罩令對抗疫仍是非常重要。