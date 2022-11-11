MIRROR演唱會｜鄭泳舜：報假數絕不能接受　促查明真相

警方就MIRROR演唱會事故拘捕5人，包括總承辦商「藝能」及次承辦高「協興隆」的高層，涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。警方調查發現「藝能」虛報多項裝置及機械組件重量，當中8組喇叭實際重量是申報的7倍，而6個屏幕的總重量為9,852磅，惟申報的重量為3,600磅（約2.7倍重）。



立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜今日（11日）表示，事故涉及多項欺詐及「報假數」情況，絕對不能接受。他指，警方調查發現事發當日，涉事屏幕當日早上出現升降問題但無人跟進，加上演唱會期間舞台多次出現問題，主辦方卻未有即時處理，促請警方繼續調查，查明事實真相，向公眾及傷者交代。



鄭泳舜。（資料圖片）

他說，文化體育及旅遊局稍後會就事件作回應，希望局方提出改善建議，他亦已提出在下周一（14日）的民政及文化體育事務委員會上討論事故。他稱今次事故對本港演唱會業界造成很大打擊，冀當局盡快查明真相。

警方指總承辦商對舞台有絕對控制權

警方在記者會中交代，暫時找不到證據顯示，藝能及協興隆有採用任何措施，確保機械零件達到一定安全及質素水準。

警方調查所得藝能是總承辦商，負責籌辦、構造舞台，直至真正表演過程，對舞台有絕對控制權，有責任確保裝置穩妥。而LED熒幕則由協興隆負責安裝、檢查及實際操作，今次事件中的升降裝置、鋼索及機械零件等，都是由內地一間生產商提供。

▼警列舉4組虛報重量懸吊組件▼



▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼

