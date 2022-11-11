MIRROR演唱會｜警列4懸吊組件虛報重量　8組喇叭為申報逾7倍重

今年7月28日MIRROR紅館演唱會第四場發生墮屏意外，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創，目前仍留院治療。事後西九龍總區重案組接手跟進；政府成立跨部門工作小組調查原因。事隔3個半月，警方在報告「出爐」前採取拘捕行動，今早在全港多區上門拘捕4男1女（40至63歲），分別為藝能及協興隆公司人員，涉及「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。

警方今日交代案情指，調查發現藝能提交的場地申請文件，虛報一批裝置及機械組件重量，實際總重量是申報重量逾4倍多，並列舉4組懸吊組件包括涉事LED屏幕、燈光支架、雷射燈及喇叭，其中8組喇叭實際重量是申報逾7倍。



西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫於今日（11日）交代案情指，於調查中發現藝能提交予康文署的場地申請文件，虛報一批裝置及機械組件重量，與實際相差非常大。鍾雅倫指有理由相信錯誤並非手民之誤及純粹計算單位出錯，而是故意誤導康文署，意圖盡快獲得演出許可。被捕4名藝能職員負責製作及提交有關文件。

▼警列舉4組虛報重量懸吊組件▼



鍾雅倫其後舉例4組懸吊組件，報稱重量與實際重量相異，包括墮下的LED屏幕，經專家量度後合共6個屏幕的總重量為9852磅，惟申報的重量為3600磅（約2.7倍重）；一組燈光支架裝置，實際重量為5141磅，申報重量為1080磅（約4.8倍重）；另外一組雷射燈裝置，實際重量為756磅，申報重量200磅（約3.7倍重）；而相差最大的為8組喇叭，實際重量12240磅，申報重量惟1600磅（逾7倍重）。鍾雅倫表示，綜合其他裝置的總重量，比申報的總重量相差逾4倍多。

▼警方今晨（11日）以涉嫌「欺詐」及「容許物件由高處墮下」拘捕5人▼

