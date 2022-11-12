林健鋒倡黃碼堂食解禁：餐廳劃專屬用膳區　入境者減核酸檢測次數

內地放寬入境檢疫安排至「5+3」，即5天集中隔離及3天居家隔離。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（12日）表示，內地放寬檢疫安排有助香港經濟復蘇，亦可加快深圳健康驛站名額流動，希望當局爭取「點對點」免檢疫商務通關。



林健鋒稱，香港「0+3」安排下，對入境人士的限制已經大幅減少，希望社會不要再糾纏於「0+3」或「0+0」，反而應著力改善「0+3」安排。他建議政府減少入境人士的核酸檢測次數要求、或以快測取代，並容許所有持「黃碼」人士進入食肆的獨立房間或指定區域用膳。



林健鋒提到，內地3天居家隔離與本港3日醫學監察做法不同，不少外國人誤會入境香港須強制隔離3日，建議政府大力對外宣傳入境本港毋須隔離。他指，有市民反映難以預訂機票回港，希望商務及經濟發展局與航空公司商討增加班次，機管局亦應降低降落費用。

張宇人：十多間食肆做「團進團出」生意

另一行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人稱，內地放寬檢疫安排是好消息，不少市民已很久沒有與內地親戚見面。在「團進團出」安排方面，張宇人稱，由於預期來港旅客不多，目前只安排十多至二十間食肆做旅行團，主要是在景點附近的大型食肆，又指飲食界已準備好「團進團出」安排：「隨時恭候，隨叫隨到。」

張宇人直言對本港經濟前景感到悲觀，連有「肥老闆」之稱的前金融服務界立法會議員張華峰都「瘦咗」，指近日「揾唔到食」、「邊有生意做」，希望隨入境檢疫放寬，情況會有改善。他希望政府放寬飲食業界社交距離措施，包括放寬餐枱相隔距離及取消快測要求。