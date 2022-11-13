港鐵列車甩門｜梁熙：欠競爭致服務日日退步　於立法會推專題研究

港鐵今早（13日）發生車門故障飛脫事故，荃灣綫服務受阻。民建聯立法會議員梁熙隨即在社交平台發文，質疑港鐵事故「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」、「港鐵服務．日日退步」，以及「投訴無門」。他要求當局調查事故原因，嚴肅處理是否涉及人為疏忽或監管問題。

另外，他透露會推動立法會專題，研究鄰近地區的鐵路營運模式，探討引入競爭的可行性，讓港鐵進步，提高其服務質素。



梁熙：探討引入內地或海外鐵路公司參建香港鐵路之可行性

梁熙表示，「甩門」事故不足一年再度發生，嚴重威脅乘客安全，「延誤班次事小，保障乘客安全事大」，指如果今次意外發生在平日上下班繁忙時間，後果不堪設想。他認為人命攸關，促請當局必須正視問題，同時提到社會須深思港鐵的負荷力：「假如未來多條新鐵路線的計劃只讓港鐵一家公司負責建造、營運及管理，會否令港鐵造成超負荷壓力而爆煲？」

梁熙透露，較早前獲抽中議員專題研究的機會，立法會稍後將以「選定地方的鐵路營辦商在同一城市下同時營運的模式和操作經驗」為題目，研究日本公私鐵、深圳地鐵的模式，探討香港引入內地或海外鐵路公司參建香港鐵路的可行性：「在引入競爭之餘亦提高質量，完善香港鐵路網等，希望促使當局認真考慮引入其他的鐵路公司協助營造和營運，因為只有競爭之下才能令港鐵有所進步！」

吳秋北：港鐵罔顧乘客安全？ 要求交至立法會質詢

工聯會立法會議員吳秋北亦發帖，指港鐵去年賺95.5億元，利潤主要來自物業發展，車務營運虧損42億元，質問港鐵高層是否因此而疏於車務本業的管理，罔顧乘客安全。

吳秋北亦重提港鐵於去年12月已發生車門脫落事故。他表示相隔一年，再度出現同類嚴重事故，形容「實在無法令人接受」，要求港鐵交代事故是否涉及人為疏忽和維修保養欠妥所致，並向公眾致歉。

吳秋北表示，將會把事故交到立法會質詢，讓公眾能對港鐵安全重拾信心。