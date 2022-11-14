七欖亞洲系列賽播錯國歌 香港欖總：遺憾，錯誤不可接受
撰文：趙子晉
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香港男子七人欖球隊出征亞洲七欖系列賽韓國站，決賽以19：12力克東道主捧盃。決賽開賽前，大會播錯國歌，香港欖球總會今日（14日）發表聲明，直指錯誤是不可接受。
七人欖球亞洲系列賽韓國站，港隊殺入決賽與東道主爭冠，開賽前奏國歌時，卻沒有播放中國國歌，其後在頒獎典禮上再奏國歌，當時正確播放中國國歌。
繼港府後，香港欖總亦發聲明，同樣對今次事件表示強烈不滿。亞洲欖總方面解釋，指是當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤，縱然香港欖總接受這是人為犯錯，但強調這個錯誤是「不可接受的」，並對事件表示深切關注和遺憾。
亞洲欖總已向香港欖總道歉，並保證同類型不會再發生。
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