七欖亞洲系列賽播錯國歌　香港欖總：遺憾，錯誤不可接受

香港男子七人欖球隊出征亞洲七欖系列賽韓國站，決賽以19：12力克東道主捧盃。決賽開賽前，大會播錯國歌，香港欖球總會今日（14日）發表聲明，直指錯誤是不可接受。



七人欖球亞洲系列賽韓國站，港隊殺入決賽與東道主爭冠，開賽前奏國歌時，卻沒有播放中國國歌，其後在頒獎典禮上再奏國歌，當時正確播放中國國歌。

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繼港府後，香港欖總亦發聲明，同樣對今次事件表示強烈不滿。亞洲欖總方面解釋，指是當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤，縱然香港欖總接受這是人為犯錯，但強調這個錯誤是「不可接受的」，並對事件表示深切關注和遺憾。

亞洲欖總已向香港欖總道歉，並保證同類型不會再發生。

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