李家超已入住禮賓府　律政司官邸「特區同齡冷氣」終換新

特首李家超、政務司司長陳國基以及律政司司長林定國，均配有政府官邸。李家超入住的禮賓府，維修預算約280萬元，政務司司長官邸維修開支約130萬元，而律政司司長官邸維修預算約400多萬元。



禮賓府。（資料圖片）

特首辦回覆《香港01》查詢時指，禮賓府已經有167年歷史，屬法定古蹟，政府按照既定程序維修和保養，在7至8月進行了改善滲水和防漏工程、修補及更換損壞和老化的設施，預算開支約280萬元。

李家超上任初期仍是進在私人住宅，禮賓府初期是進行接待或宴請等活動，而近日李家超已經遷入禮賓府。禮賓府配有20個家務人員，目前有兩個職位空缺。

政務司司長官邸冷氣系統亦已損壞

政務司司長辦公室回覆《香港01》查詢時指，政務司司長官邸屬二級歷史建築物，需要處理平台漏水問題、更換已損耗及損壞的冷氣系統、修葺牆壁油漆等，工程開支約130萬元。

按照人手編制，政務司司長官邸編配一名總管事、一名管事長、一名首席廚師、一名助理廚師和三名傭工，正進行招聘工作。而政務司司長陳國基遷入官邸的具體時間待定，目前會利用官邸進行公務接待等活動。

律政司回覆《香港01》查詢時表示，律政司司長官邸要進行多項維修工程，包括更換1997年安裝並已耗損的冷氣系統，所有工程預算開支約400萬元。由於工程仍在進行，林定國遷入官邸的時間仍未確定，而官邸正招聘廚師、傭工等職位，實際人數要按日後運作需要而定。