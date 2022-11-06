七欖｜陳國基攬林定國貴賓席觀賽　鄧炳強集郵「攬女」合照

闊別三年、一連三日在香港大球場舉行的國際七人欖球賽，今（6日）來到尾聲，保安局局長鄧炳強於FB專頁分享場內盛況，他手持啤酒、無戴口罩，隨現場的熾熱氣氛「滿場飛」，又興奮與球迷互搭膊頭留影，包括一名打扮成女球迷的外籍觀眾。

政務司司長陳國基今日同樣入場支持七欖賽事，並展示與律政司司長林定國及體院主席林大輝於貴賓席觀賽的合照，他提到本港運動員近日接連報捷，七欖重新在香港舉辦，充分顯示香港體育界朝氣勃勃，「象徵香港這個國際大都會距離復常之路又邁進了一大步。」他強調政府會視乎疫情的最新發展，適時放寬各項防疫和檢疫措施，「令市民早日恢復正常生活，加速香港盡快與國際接軌，繼續展現璀璨光輝！」



鄧炳強與身旁以長髮束辮的外國男子互搭膊頭，興奮留影，期間均無戴上口罩。(鄧炳強FB專頁圖片)

鄧炳強手持啤酒入看台與球迷無罩影相

闊別三年後，香港七欖終回歸香港，不少高官入場支持，保安局局長鄧炳強今日於FB專頁上載多張照片，分享場內盛況。照片所見，他相當投入現場氣氛，手持啤酒的同時，亦走入看台，並舉起勝利手勢與本地球迷拍照，又與身旁以長髮束辮的外籍男子互搭膊頭，興奮留影，期間均無戴上口罩。

「今年終於可以入場睇波，場上球隊激戰，席上球迷狂熱，我都同大家一齊投入歡呼，氣氛第一，輸贏次要！」他預告尚有大型活動，「香港嘅盛事陸續上演，大家準備好未？」

保安局局長鄧炳強今日於FB專頁上載多張照片，分享場內盛況。(鄧炳強FB專頁圖片)

有裝扮成蜘蛛俠的球迷與鄧炳強自拍合照。(鄧炳強FB專頁圖片)

陳國基：觀眾歡呼聲令我感受到重辦國際盛事的興奮和雀躍

另一邊廂，政務司司長陳國基亦有更新社交平台，他則上載與律政司司長林定國合照，兩人居高臨下觀賽，陳國基另亦在貴賓席與香港體育學院主席林大輝合照。他提到今次是首次到現場觀看欖球比賽，「場內健兒拼搏的精神令人非常欣賞之餘，觀眾此起彼落的歡呼聲，更令我感受到他們對於這項國際盛事能在香港重新舉辦的興奮和雀躍。」

政務司司長陳國基(左)透露，自己首次入場觀賽，並上載與律政司司長林定國合照。(陳國基FB專頁圖片)

陳國基另亦在貴賓席與香港體育學院主席林大輝合照。(陳國基FB專頁圖片)

陳國基：歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦

陳國基表示，游泳運動員何詩蓓在國際泳聯游泳世界盃2022表現卓越，在三站比賽共奪得七面金牌，勇奪兩個「三連霸」王冠榮譽；港殘奥銀牌得主朱文佳在東京出戰2022年世界殘疾人羽毛球錦標賽，在男子SH6級（短肢組）勇奪金牌。他指香港健兒在海外比賽發光發亮，加上七欖重新在香港舉辦，充份顯示香港體育界朝氣勃勃，「並象徵香港這個國際大都會距離復常之路又邁進了一大步。」

他強調，政府一定會繼續審視疫情的最新發展，在適當的時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，「令市民早日恢復正常生活，加速香港盡快與國際接軌，繼續展現璀璨光輝！」

特首李家超則於今日中午上載於政府總部與印有香港及不同地區字樣的欖球合照，透露將於今晚入場支持七欖。

▼11月6日 七欖最後一場賽事 場內氣氛熾熱▼



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楊潤雄：Hong Kong is back

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日也親身到香港大球場看比賽，同行包括港協暨奧委會副會長兼立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。他在Facebook專頁撰文說：「體會現場觀眾投入喝彩、愉快如嘉年華的熾熱高漲氣氛，快樂的人群，歡笑的臉孔，盡顯香港活力和非凡魅力，Hong Kong is back！」

七人欖球賽事是「M」品牌計劃的項目，楊潤雄表示，未來幾個月將有更多精彩的大型國際體育盛事在香港舉行，香港仍然是國際體育盛事之都，「香港邁向復常之路有了良好勢頭，我們已經準備好了向全世界說好香港故事！」