李家超11.17赴曼谷APEC　率逾20人貿易團：展示香港動起來活起來

特首李家超本周四（17日）將赴泰國曼谷出席「亞太經合組織領導人非正式會議」（APEC）。他今早（15日）出席行政會議前表示，將率領逾20人貿易代表團到訪當地招商引資，向各國領袖及商界說好香港故事，並爭取其他國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。



李家超稱，貿易代表團包括金融、銀行、貿易、商業等界別以及專業人士，將向國際社會說好香港故事，吸引不同人士來港發展。他說，會藉今次機會展現香港的活力，在國際舞台再展光芒，強調香港是唯一擁有中國及全球優勢的城市：「佢地應該爭取盡量喺香港建立基地，大展拳腳。」

他又指，香港經過三年疫情困擾後，不同方面已有新發展，除了鞏固金融、貿易、航運及法律爭端解決等固有優勢外，也有新興優勢，包括創新科技、文化藝術及知識產權等。他提到，RCEP佔全球GDP約三分之一，對香港有提振作用，會爭取其他國家支持香港加入。

被問到有關深圳和香港一同舉辦2035年世界博覽會的建議，李家超稱，對所有有利於香港在國際舞台一展所長的活動，也會持開放態度，而世博是值得考慮的活動，不同政策局會留意着不同機會。