李家超練氣功保髮黑濃密　日睡5小時氣功撐住：坐著聊　氣都行緊

特首李家超接受報章專訪，表示目前入境檢疫「0+3」方案將會不斷優化，建議放棄「0+0」的說法，因為各人理解不同。他稍後會出席雲集各國領導人的APEC峰會，屆時將對外宣傳香港已經返回國際舞台中心。

李家超過去曾在訪問中，透露自己已經練氣功二十多年，達到「師傅級」。他在最新的專訪中分享秘訣，指因為練氣功，頭髮常年烏黑濃密，笑言：「我是做了特首，才有白頭髮。」



我現在坐着和你聊天，氣都在運行，只是如果有練功的話，氣流會再強幾倍。 特首李家超

練氣功休息復原效果比常人好一倍

李家超指：「和我的兄弟們對比，大家同一個DNA，他們有很多白頭髮，而且較稀疏。」他解釋頭髮與肝腎有關，練氣功可強化肝腎功能，被問到練氣功可否令白髮變黑，他坦言等頭髮變白後就太遲：「早投資早回報。」

李家超談到特首工作，指由於公務繁重每天通常只睡5小時，有時甚至更少。他稱雖然辛苦，但有一個動力，就是希望「做到嘢」，在5年內讓香港變得更好，笑言睡眠時間不足都可以靠氣功幫自己「撐住」，「你在車上休息15分鐘，我就相當於休息30分鐘」，自言休息和復原的能力較其他人好，不過都需要真正的睡眠休息。

笑稱坐着聊天 氣都在運行

被問及練習氣功的「秘訣」，李家超形容練氣功好比開墾長滿野草的山，勤力就可以走出一條路，「走得愈多，路就愈寬」。他指現時雖然沒時間練功，但因為「路已打通」，所以仍有氣在運行。

談到出席APEC會議，李家超自前年遭美國制裁後未曾外訪，被問到今次首度出訪會否擔心遇到阻滯，他指面對挑戰或有不確定，更加需要努力，強調自己有團隊、非一人作戰：「我會很主動，因為可以發揮的空間很大，會議除了不同國家的領袖，亦有大量來自世界各地的媒體。」他坦言要見的人很多，時間不夠用，會力爭在幾天內獲取對香港最大、最有利的回報。