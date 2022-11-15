七欖播錯國歌｜派警赴韓調查？李家超：有一定發展時會有適當行動

亞洲七欖賽南韓站，主辦方誤將反修例期間的歌曲「願榮光歸香港」，當成中國國歌播放。特首李家超今日（15日）出席行會前記者會，重申「不接受，兼且強烈反對及抗議」，並要求文化、體育及旅遊局與香港欖球總會和主辦方溝通，商討未來如何可以做得更好。



被問到香港與南韓就有關刑事事宜，已簽署相互司法協助的協定，警方會否派人到南韓調查。李家超稱將交由警方處理，相信他們有充分經驗，而調查有一定發展時，警方會有適當行動。



李家超：最重要是指出問題 確保充分調查覓事因

李家超表示：「無播放我哋國家嘅國歌，而播放咗一首同2019年『黑暴』，同『港獨』肆虐有緊密關係嘅歌，我已經表明不接受，兼且表明強烈反對，同抗議。」他表示，警方正調查相關事件，在未有調查結果前，將會交由警方處理，他強調警方有充分經驗，相信會按調查發展採取適當行動。

他指將與相關部門商討，未來若遇到同類事件，如何作出更好的回應及處理。不過，他強調確保活動順利進行，包括播放正確國歌，是主辦方的責任，港府會盡力協助主辦單位：「重要的是當錯誤及問題出現，我哋要指出問題，並確保有充分調查找出事因。」他透露，現已要求文化、體育及旅遊局，與體育組織及主辦單位商討，確保未來在同類事件中做得更好。