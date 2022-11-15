議員憂人才輸入搶港人飯碗　孫玉菡：我哋好珍惜本地青年

立法會人力事務委員會今日（15日）舉行會議，有多名議員指《施政報告》推出多項「搶人才」政策，擔憂本港市民未來的就業機會或受影響。教育界議員朱國強提出，面對未來產業結構改變，政府有何措施保持港人競爭力。



勞工及福利局局長孫玉菡強調，所有人才政策的中心思想為「用好、用盡本港人才」，更直言：「好珍惜香港年青人，《施政報告》中，年青人（政策）獨立成章，顯示政府對新一代重視！」



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

朱國強表示，實施各項「搶人才」政策後，正意味未來有不同人才、專才連同家人落戶香港，他希望外來專才可以為教育界創造更優質嘅創科教育環境，如STEAM教育。不過，他擔心隨着產業結構改變，會影響本地市民就業：「政府有咩措施，可以保持香港本地人口競爭力同埋優勢，特別係面對更多人才嚟到香港發展，會為原有生態圈帶來影響，如果政府冇加以關注同埋着手長遠人力資源結構嘅方向，其實未來一定會加劇本地就業市場嘅壓力！」

孫玉菡強調：「政策『本位思想』係用好、用盡（本地）人才，（我們）好珍惜香港年輕人，《施政報告》當中提到針對年輕人嘅教育、培訓，亦有包括STEAM教育。」他又指，已設立針對大學的KPI，鼓勵本地大學舉辦與STEAM相關學科，以及職專教學提供多元發展。

孫玉菡認為，待各高科技產業成功後，會帶動社會需求，將可推動傳統產業就業。（資料圖片）

孫玉菡：高科技產業成功 將帶動飲食、娛樂需求

民建聯周浩鼎問到，當局預計在推動再工業化後，可為基層帶來多少就業機會？旅遊界立法會議員姚柏良舉例指，酒店行業中的基層員工流失率高達31%，旅行社流失率高達60%，質問當局除吸引高端人才外，未來有何對策，以挽留基層員工。

孫玉菡認為，待各高科技產業成功後，會帶動社會需求，包括飲食、娛樂等，認為有助推動傳統行業，創造更多就業機會。另外，他強調勞福局會盡量協助僱主請人：「 搵工大會、再培訓局，都可以幫手吸引新血。」