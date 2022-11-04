李家超：搶人才香港會贏！　生活多姿多彩唔怕悶：好值得你喺度

特首李家超接受民建聯前副主席程介南訪問時，強調政府各部門都有參與撰寫《施政報告》，因此不是「空口講白話」和「閉門造車」，是大家討論出來的成果。他力數香港有很多優勢，配合政府新的政策，認為會在人才、企業爭奪戰中勝出。



李家超感謝同事為《施政報告》提出很多意見。（資料圖片/梁鵬威攝）

談施政報告 感謝同事提出很多意見

李家超在《鳳凰衞視》接受程介南訪問，表示《施政報告》接納了各部門的意見，定下的指標「大家都會執行」。他感謝同事提出很多意見。他舉例，競選政綱只有「提前上樓計劃」，但想到輪候公屋人士的居住環境不理想，於是希望同事想想幫助他們的方法，最終在《施政報告》提出「簡約公屋」。

至於成立「融入國家發展大局」督導組，李家超說要探討「十四五」規劃、大灣區和「一帶一路」對香港有甚麼機遇，香港又能有甚麼貢獻，再制定方案和發展策略。由於相關工作需要跨部門統籌，因此李家超親自擔任督導組組長，三名司長分別擔任副組長。

李家超表示，每年引進3.5萬個人才的目標「很務實」。（資料圖片）

每年招攬3.5萬人才「很務實」

說到「搶企業、搶人才」措施，李家超表示定下每年招攬3.5萬名人才的目標「很務實」。至於搶企業方面，他說《施政報告》加入很多元素，可以競爭勝過其他對手，只要政府認為一間企業對香港長線發展有策略或示範性作用，就會提供稅務、土地及其他優惠，而17個外地經貿辦事處亦會主動招攬當地人才，亦會提供各方面的協助以適應香港生活。

河套科技園和方艙醫院如何發展，李家超表示「有晒計劃」，現有三幢建築物正在興建，明年可以招商引資，其他地方的項目預期在2024年開始上馬。

李家超表示，疫後要創出新天地，是香港的共同意願。（資料圖片/夏家朗攝）

疫後要創出新天地 說好香港故事一呼百應

近來政府及政界一直講「說好香港故事」，李家超認為有幾個重點，第一是要有自信，信香港有內涵不怕講。第二不是政府自己講，希望社會一起對外講，因為疫情困局已有3年，大家都覺得「要創出新天地」，形容是共同意願，是團結的基礎，「真係一呼百應！」

李家超講到財政司司長陳茂波中東宣傳香港之行，外人不知道香港的優勢正在強化，「真係令佢哋耳目一新！」他一口氣細數香港優勢：「又有維他命、又有新土壤、又有新空氣、又有政策又有產業又有資金又有土地，政府又咁積極，社會又咁積極，又係中西文化藝術交流中心，人才薈萃，係好值得你喺度生活嘅，多姿多彩唔會悶呀嘛！有啲城市8點鐘搵個地方玩搵唔到呀，我哋呢度？真係多姿多彩！」