邱達根憂大灣區無百強大學難吸人才　孫玉菡糾正：中山大學屬百強

《施政報告》提出多項招攬人才措施，包括引入國際創科領軍人才。商界（第三）立法會議員嚴剛今日 （2日）在立法會大會上提出口頭質詢，問及當局會否將「領軍人才」的概念擴展到涵蓋創科以外的領域，以及如何吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港。



科技創新界議員邱達根則關注「高端人才通行證」資格問題，稱除香港以外，粵港澳大灣區其他城市沒有世界百強大學，擔心無法引入內地人才。勞工及福利事務局局長孫玉菡則指，位於大灣區內的中山大學，正是世界百強大學。



梁美芬憂人才通行證「唔夠搶」 孫玉菡稱不適宜設補貼

選委界議員吳傑莊指出，虛擬資產管理等新興行業的人才，未必符合高端人才通行證的資格。科技創新界議員邱達根稱，目前科技界最缺乏的中高層人員，大灣區正有大量中高層人員，但除了香港以外，大灣區其他城市沒有世界百強大學，問及當局會否有方法補漏。

孫玉菡表示，在一般就業計劃及輸入內地專才計劃，只能屬「人才清單」中的產業，毋須證明本地難以招攬也可以引入，當局會檢視並更新「人才清單」。他亦提到，目前有9所內地符合世界百強資格，當中一間正是位於大灣區內的中山大學。

經民聯立法會議員梁美芬認為，除了歐美和內地專才外，香港也應該向「一帶一路」、南美及非洲國家的人才着手，又指內地孔雀計劃向外來人才提供最高600萬元補貼，擔心本港高端人才通行證計劃「唔夠搶」。

孫玉菡指出，本港制訂招攬人才計劃時，參考了各地做法，認為香港不適宜如深圳般設補助，因為香港的人才庫主要是本地人才，相信外來人才看重的是香港的發展機遇。

目標每年引3.5萬人才 至少逗留15個月

孫玉菡稱，各政策局會檢視不同支柱和重點產業發展，包括產業的人力需要，在諮詢各持份者的意見後，制訂適切的、行業為本的招攬領軍人才措施。他提到，「引進重點企業辦公室」將制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務、財政、申請簽證以至子女教育等一站式配套。

他說，「領軍人才」需要在行業內具有領導地位，例如掌握某項技術專利，以及擁有豐富科研成果轉化經驗等。辦公室會考慮人才對本港科研發展和經濟的貢獻，提供度身訂做的企業落戶計劃。

他又指，政府已為招攬人才訂關鍵績效指標，目標在2023至2025年期間，每年透過輸入人才計劃引入3萬5千名，至少逗留15個月的人才，比2020及21年年均人數增加40% 。