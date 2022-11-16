院舍將准聘外勞　黃國倡加薪先請港人：月薪$3萬已吸引5500人申請

政府擬明年推出「特別計劃」，容許所有安老殘疾院舍輸入外勞，包括津助院舍。工聯會立法會議員黃國今早（16日）在電台節目表示，資助院舍員工薪酬達2萬元，屬合理水平，不存在難以招聘人手問題，擔心容許所有院舍引入會對私營及資助院舍本地員工的薪酬造成壓力。



黃國稱，目前問題是私營院舍的員工薪酬過低，薪金中位數僅14,150元，加上工時達11至12小時，建議政府透過增加向私營院舍買位的價錢，資助院舍提高員工薪酬。



黃國提到，香港不少人希望到院舍工作，例如第五波疫情期間，社署以約3.1萬元月薪聘請照顧員，便吸引約5,500人申請，認為院舍應先以合理工資聘請員工，若仍然難以招聘才考慮聘請外勞。他說，目前經勞顧會審批聘請外勞的制度行之有效，若不經勞顧會審批，擔心會出現濫用。

陳志育：資助院舍月薪兩萬 仍有兩成人手短缺

香港安老服務協會主席陳志育表示，不論資助或私營院舍均面對人手短缺的情況，即使資助院舍員工薪酬增加至約2萬元，但仍會有約兩成短缺，平時需要靠俗稱「炒散」的替補員工填補空缺。他指出，「炒散」人手一般需要到多個院舍工作，增加疫情傳播風險。

他指出，政府將增加資助院舍宿位，並加強社區照顧，例如提供上門照顧工作，所需的人手增加，有需要輸入外勞。他認為，政府同時需要提升本港員工的晉升階梯和待遇，建議仿傚新加坡的做法，在輸入外勞的同時，培訓本港員工從事技術性較高、薪酬較高的工種。