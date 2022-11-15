津助院舍明年准輸入外勞　工聯會憂惡性循環　促劃一起薪2萬元

政府擬明年推出「特別計劃」，容許所有安老殘疾院舍，包括津助院舍輸入外勞。工聯會對此表明反對，憂慮引入大量外勞既不能解決行業人手問題，並造成惡性循環，除了令本地從業員生計受衝擊外，院舍服務水平亦無從改善。



工聯會今日（15日）發布研究報告，指政府首要工作是改善安老院舍員工薪酬待遇及工作環境，包括建議將前線護理人員薪酬劃一至2萬元或以上、縮短工時，並建議強化培訓計劃，搭建行業晉升階梯，吸引本地勞工入行。



工聯會憂慮安老院舍引入大量外勞既不能解決行業人手問題，更會造成惡性循環，衝擊本地從業員生計。（陳葆琳攝）

本港安老院舍人手短缺，《施政報告》提出推出「特別計劃」，適度容許輸入院舍護理員。勞工及福利局局長孫玉菡早前透露，「特別計劃」將擴大輸入外勞至所有院舍，有別於以往只適用於私人院舍；並調整本地及外勞人手比例，以紓緩院舍人手壓力。

輸入外勞是「走錯路」

根據統計處「工資中位數」資料，院舍護理員工資中位數一直低於全港平均水平，差距多年來超過30%。工聯會職業訓練及促進就業委員會主任陳鄧源指，政府以擴大輸入外勞解決安老院舍人手無疑是「走錯路」，強調院舍護理員短缺的癥結並不在於勞工不足，而是職位作為專業護理工作，薪酬待遇長期偏低所致。

報告建議政府將前線護理人員薪酬劃一至2萬元或以上，並將行業本來的兩更制改為三更8小時制，同時增設夜班津助，亦提倡落實院舍使用樂齡科技，制訂院舍全職及臨時員工比例及改善院舍工作環境等，從而吸納本地勞工入行。

工聯會職訓就業委副主任、立法會議員梁子穎表示，如進一步放寬外勞輸入，行業將可能靠外勞作前線護理工作，長遠將削弱和損害本地勞工的培訓。他說，目前護理薪酬待遇反映不了勞動價值，而且缺乏職業上流階梯，建議政府為行業搭建「由照顧作起點」的多元晉升階梯，在保健員職系內增加職級，並讓保健員銜接更高一級的「安老照顧專業」及「護理專業」專上課程，長遠設立照顧專業職系，並將安老照顧資歷逐步拓展至大灣區，豐富從業員事業發展。此外，工聯會亦建議加強培訓，例如將「護理服務啓航計劃」拓展至婦女、中年等群組，加強「先聘用，後培訓」計劃，建立一站式社區護理人才庫。

他又提及，政府現時雖然已投放不同資源培訓護理員，但資源不夠集中，分別分散於職業訓練局、僱員再培訓局以及不同政府的計劃，每間院校均收生不足，政府一直未能跟進。梁認為，倘政府能夠集中處理，有一個「基地」培訓員工，相信可有助行業發展，例如成立以安老事業為主的培訓學院，集中資源重點培訓本地青年，吸引新血入行。

憂輸入外勞致僱主更不會提高薪酬請本地人

醫院診所護理業職工會理事長潘惠賢則指，輸入外勞如不斷被政府「扭鬆」，包括津院在內的僱主自然不會再提高薪酬聘請本地人、 亦不願改善院舍環境、工時以至使用樂齡科技，屆時要招聘本地人人行將更為困難：「長期倚賴輸入外勞，當如果有一日外勞唔嚟嘅時候，我哋本地工人又退晒場，長者護理員年紀大，老年問題愈嚟愈多，政府又點解決呢？」她認為 ，外勞護理質素存疑，僱主剝削外勞、不恰當照顧長者的個案時有發生，增加外勞比例對於整體院舍水平亦構成影響。

工聯會權益委員會主任丘燿誠形容政府現時的做法是「捨本逐末」，在未提升護理員薪酬待遇，改善工作環境、工作強度以及行業晉升階梯下，便先行擴大輸入外勞，必然會影響本地從業員生計，工聯會難以接受。他要求勞福局先交待如何提升本地安老從業員生計，而非大張旗鼓去擴大輸入外勞。