駱惠寧：二十大報告論述一國兩制歷年最重　體現重要地位

政府今日（16日）舉辦中共二十大精神分享會，中聯辦主任駱惠寧受邀分享，指二十大報告關於「一國兩制」的論述在歷次黨代會報告中份量最重，充份體現「一國兩制」事業在國家工作全局中的重要地位，是推動香港開啟由亂及治新局面的行動指南，中聯辦將繼續全力支持特區治理香港，共同推動香港由治及興、「一國兩制」在港落地見效。



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政府今日（16日）舉辦中共二十大精神分享會，讓與會者進一步了解二十大精神。分享會由行政長官李家超主持，中聯辦主任駱惠寧受邀分享。李家超感謝駱惠寧分享，啟發和加深與會者對二十大精神的認識。會議有約120名司局長、行政會議成員、立法會議員、部門首長等出席。

李家超在分享會上表示，二十大報告全面總結「一國兩制」實踐取得的歷史性成就，描繪完善「一國兩制」體系的新理念、新思想、新戰略，鄭重宣示中央治理港澳的大政方針，對推進特區治理體系和治理能力建設提出了明確要求，充份體現「一國兩制」不僅是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定、保障香港居民根本利益和福祉的好制度，更能解決歷史遺留類似問題，及促進世界和平發展。