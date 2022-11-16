李家超：團結是政府中心思想　盼潛移默化年輕人

特首李家超表示，團結是政府的中心思想，無論是民生政策、地區醫療，關鍵在於「統整」，又表示希望潛移默化團結年輕人。



李家超表示，政府的中心思想是「團結」。（資料圖片/李澤彤攝）

三方面說好香港故事

李家超接受港台節目《盤點政策》訪問時指，「說好香港故事」有三方面，第一是香港的固有優勢，如地理優勢、制度優勢以及靠近內地的市場優勢。第二方面是說明香港要發展「八大中心」，當中的創科、藝術中心是新興的，加上現有產業，「你睇下幾有優勢」。第三是歪曲事實的說法要矯正。

關愛隊是「落地」做法 基層醫療要整合

地區民生政策方面，《施政報告》設立「十八區關愛隊」，李家超指第五波疫情見到地區組織有很大功用，認為設立關愛隊與政府有共同意願，認為這是很「落地」的做法。他舉例，地區關愛隊知道長者的需要，平日亦能發揮守望相助的功能，又能組織、訓練居民應對災難。

基層醫療方面，李家超表示重點是統整地區的公營和私營醫療機構，除了醫療券之外，亦要向市民統整提供資訊，讓市民接觸這些服務。

對於團結年輕人，李家超表示《施政報告》有多個關於青年的章節，形容是照顧年輕人。他希望能潛移默化，以行動拉近距離，以結果增加信心，以成績累積互信。