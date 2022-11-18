世界盃2022︱本地政界撐邊隊？　有議員話「瞓身」支持中國國足

2022年卡塔爾世界盃即將開鑼。今屆世界盃是首次在北半球秋冬季舉行，但無阻全球熾熱氣氛。在本港，隨着社交距離措施逐步放寬，相信屆時球迷聚集開心睇波的情景會重現。《香港01》在過去一個月，聯絡眾多本地政界名人，了解他們今屆世界盃支持什麼球隊。

結果發現，現屆立法會議員也有不少資深球迷，當中不少都支持南美洲雙雄——巴西和阿根廷。

有議員則坦言很想「瞓身」支持中國國足，偏偏國家隊成績不濟，連分組賽都進不了。亦有人笑言「在令人失望方面，國足從來沒有令人失望過。」

2022世界盃——本地政界系列三之一



▼2022卡塔爾世界盃 即睇立法會議員撐邊隊（上）▼

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多名議員撐美斯最後探戈 陳學鋒：球壇欠他一個世界盃

多位議員向記者表示支持德國隊，包括民建聯陳克勤和李世榮、工聯會鄧家彪、「A4」楊永杰等。陳克勤指德國足球的特性正是「穩」，靠穩打穩紮的打法取得好成績；李世榮指自身亦有踢足球（當守門員），十分欣賞2002年世界盃金球獎得主、著名門將簡尼。

南美足球在八、九十年代風靡全球，影響一整代球迷，香港政界也不例外。多名議員都是南美雙雄巴西、阿根廷的支持者。

民建聯何俊賢、科技創新界邱達根，明顯是資深球迷，與記者大談「波經」，無獨有偶二人都支持阿根廷。何俊賢表明，今屆世界盃很可能是阿根廷頂級球星美斯的「最後探戈」，很想他在國家隊退下來之前得到一次世界盃冠軍；邱達根表示，雖然今屆暫時未有特別偏好，但自小就支持阿根廷，由馬勒當拿年代支持到今日。

▼2022卡塔爾世界盃 即睇立法會議員撐邊隊（下）▼

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「森巴」足球不乏支持者

巴西方面，「香港新方向」張欣宇、選委界吳傑莊等人都支持巴西，認為即使近年「森巴足球」風格沒以往那麼華麗，但仍然有具質素的球員，前中後三線實力平均，希望尼馬能在30歲之齡踏上足球生涯的最高峰。吳傑莊補充：「奉勸各位市民，世界盃期間切勿沉迷賭博！足球和做生意一樣，形勢往往充滿變數，博彩必須有節制。」

民建聯陳恒鑌笑指，自己的年齡層一般都是看南美足球長大，本身亦是「食巴西足球奶水」，自然支持巴西。他又指：「大家都為了疫情折騰那麼久，希望今屆可以多看幾場好波！」

工聯會陸頌雄則指，巴西足球每隔約20年都會「復興」一次，而2002年世界盃奪冠後再沒拿過冠軍，希望今次也可實現，取得前無古人的第6次世界盃冠軍。

財委會主席、金融界議員陳振英表明沒有特定喜好，但今屆也看好巴西，因為他們的球員散落在不同國家聯賽，表現很都好，尼馬仍然保持高水準，其他像李察利臣、卡斯美路等都是英超當打球星。

蔡子強睇波40年：一路都支持德國

記者亦向數名有睇波習慣的政治學者了解喜好。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強自1982年起已愛看足球，有40年「波齡」，他今屆支持德國，但不是因為實力，而是因為在學年代就支持至今，今屆德國隊的實力亦沒有特別起色。

談到其他熱門球隊，他認為衞晃的法國隊中後場陣容「甩皮甩骨」，許多上屆功臣都因受傷或狀態問題沒有入選；比利時黃金一代盛年已過；英格蘭向來名大於實。「真的沒哪一隊有冠軍相，各隊整體實力是比上屆下降了。不知是幸運還是不幸，我一向都不支持巴西隊，但現在巴西算是前、中、後三線比較齊人，排面上機會較大。」

時事評論員袁彌昌則沒有特定喜好，但希望荷蘭隊今屆有好表現，因為一些傳統強隊如德國、法國等暮氣沉沉，希望有些新的風格、新的打法、新的隊型出現，讓觀眾眼前一亮。

中大政治與行政學系副教授馬嶽、教育大學講座教授呂大樂，較早前在一項活動上表明是意大利球迷，惜意大利今屆缺席世界盃決賽周。記者嘗試向二人了解今屆決賽周支持哪一隊，惟未能成功聯絡。

2018年世界盃，由法國贏得冠軍。 （Getty Images）

同場加映：各人對國足反應一致

記者在詢問眾人意見期間，如遇有議員對足球認識較多，都會留下最後一條問題：大家對中國國足有何看法。中國國足自2002年首次入圍分組賽以來，至今都未再突破外圍賽。大部份議員的答案都有一個共通點：對國足「恨鐵不成鋼」，有兩位議員直接向記者說一句：「唉！」便拒絕再回應，搖頭離開。

選委界馬逢國則笑言：「（對國足）沒太大期望，因為不想最後失望！」有議員當時在後方聽到，笑指：「喺令人失望方面，（國足）從來沒有令人失望過。」但着記者不要公開身份。

楊永杰向記者稱，原則上一定支持自己中國國家隊，但隨即苦笑道：「唉，國足又入不到圍，不然的話我一定『瞓身』支持國家隊，無論輸多少都支持。」

中國國足成績持續不振。（Getty Images）

陳恒鑌：後生20年 我都想去踢波貢獻國家

民建聯陳恒鑌指，中國作為人口大國，人民又喜歡看足球，但國足成績如此不濟，「都真係有啲傷心，我後生有踢過下波，如果我後生20年，我都想返下內地踢波，貢獻祖國方式可以有好多種！」他期望國足痛定思痛，未來打出成績。

邱達根則希望，國家隊可以從青訓着手，派有潛質的青年到歐洲集訓，與最頂級水平的球員一起學習、較量，日本、韓國足球近年不斷在進步，相信與這個也很有關係。「（球員）由細識到你大，日後落到場較量就唔使驚你。」

蔡子強指，足球是非民主政府增強管治合法性的重要媒介。（資料圖片）

蔡子強：足球是凝聚國民身份重要媒介

蔡子強指出，許多非民主政權，政府想民眾毫無保留支持國家，增強管治合法性，最重要方式是展示國家的強大，令民眾對國民身份感到光榮，分享民族自豪感，最傳統的方式是戰爭，但二戰過後戰爭的代價巨大，體育競技便成為主要手段。足球作為世上最流行的運動，自然成為最重要媒介。因此很多政府都會捧足球事業，營造「大國崛起、民族騰飛」的氣氛，最典型例子是西班牙獨裁者佛朗哥，捧出球星如雲的皇家馬德里，以足球作為外交手段；南美洲巴西、阿根廷的軍事獨裁政權，亦會透過自家球隊在世界盃奪冠，增強國民的自豪感，穩定政權。

落到中國，蔡子強指要展示「中華民族偉大復興」，足球一定是重要的媒介，連國家主席習近平本身都熱愛足球，「相信他都很希望透過足球讓民族添光彩」，偏偏國足成績持續不爭氣，連入圍世界盃分組賽都做不到，「相信領導人都有『恨鐵不成鋼』的感覺。別說香港人會嘲笑，就連內地網民對國足的批評也是毫不留情，那怎麼凝聚大家支持球隊？怎麼分享民族自豪感？」

他提到，無論球會還是國家隊層面，中國足球總是讓人感受不到起色，數年前廣州恆大曾經透過大灑金錢，曇花一現奪得過亞冠盃冠軍，讓球迷有所寄望，但無以為繼，現時恆大爆煲，連球會命名權都失去了。「曼聯、利物浦，靠的是幾十年豐功偉績和歷史累積回來的；即使是近年興起的車路士、曼城，都有十多年時間。中國足球欠缺長期穩定的成績，本身醜聞又多，國家隊又沒有成績，自然吸引不住球迷的目光。」