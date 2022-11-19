世界盃｜租金低迷　酒吧睇好前景斥千萬元開業　10部電視齊播賽事

卡塔爾世界盃將至，適逢政府早前放寬防疫措施，不再限制酒吧的營業時間，為業界帶來久違的喜訊。有飲食集團看好未來市況，認為世界盃及聖誕節等，能帶來不俗的收入。眼見機不可失，於是趁着租金低迷，斥資近千萬元，在尖東開設結合電競與體育的樓上酒吧E-Sport。



酒吧剛開幕不久，牆上便掛滿多國旗幟，世界盃氣氛濃厚。負責人透露，屆時10部電視將一同播放球賽，並推出開幕優惠及卡塔爾小食。由於本屆賽事大部份在晚上舉行，她相信營業額相當理想，酒客人均消費升幅可達一倍，約400至500元。



酒吧食肆均相繼結業 旺區租金低迷

疫情爆發近3年，酒吧食肆均相繼結業，惟有危就有機。E-Sport酒吧負責人張小姐表示，本港旺區的租金低迷，相比疫情前更為合理。適逢世界盃即將開幕，眼見機不可失，決定斥資近千萬元，在鄰近香格里拉酒店的商廈，開設室內面積達3,000平方呎的酒吧。場內可容納200名顧客，並裝有10部電視及8個JBL喇叭，每逢周五至六均聘有DJ在現場打碟，酒客可在中央舞池跳舞。

世界盃期間料人均消費倍增至$500

斥巨資開設酒吧，皆因看好未來市況。她表示，過往世界盃舉行，酒吧的營業額均會錄得升幅，加上本屆世界盃的賽事，大部份在晚上舉行，相信營業額相比疫情前更理想。她預計酒客的人均消費，由過往200元至300元，增至400元至500元，屆時10部電視將一同播放賽事，「放工嚟到啱啱好趕得切睇到球賽。」

E-Sport酒吧負責人張小姐預計世界盃期間人均消費倍增至500元。（余俊亮攝）

酒吧睇好前景︰明年生意依然會直線上升

雖然世界盃僅舉行1個月，但張對未來抱有信心，張小姐指縱使外地恢復開關，但日韓等地確診數目高企，相信部份港人抱有顧慮，繼續留在本地消費。接下來將迎接聖誕節及除夕等傳統旺季，她估計明年的生意額，甚至可回復至疫情前。「大家都希望搵返啲娛樂，我覺得酒吧生意依然會直線上升，會更加好。」

引入香港研發「自動斟酒電競機」吸客

其實張小姐信心十足，與新設備有關。她稱，E-Sport為全港首間電競酒吧，除了必備的電子標機及Beer Pong投杯球機外，更引入由香港研發的「自動斟酒電競機」We Touch，每次最多容納4名酒客遊玩，可促進互相交流及認識。

酒客只須用手機掃瞄二維碼，便可開始類似Switch的電競遊戲，需時約5至7分鐘。在分出勝負後，遊戲機將根據分數自動為酒杯注入啤酒，酒客亦可到旁邊的兌換機購買NFT相關角色。

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推卡塔爾特色小食、全單九折優惠吸客

為歡渡世界盃及吸引酒客，以增加收入，張透露E-Sport將推出3款卡塔爾特色小食，包括烤肉配墨西哥薄餅、紫蘇雞肉卷、炸糖丸，並推出4款旅發局推介的特調雞尾酒。此外，E-Sport亦推出兩個開幕優惠，包括任何酒精飲品加8元，可換購雞翼、薯條及玉米片等小食，以及12月31日前全單九折。

非營業時間租借場地予新人證婚

她並考慮拓展業務，善用戶外2,000呎的露台，在酒吧非營業時間，租予企業舉辦活動或新人證婚，並提供雞尾酒服務。其餘時間則讓顧客食水煙及欣賞夜景，世界盃期間更提供30款中東特色的檀香味水煙。「𠵱家年輕人收工或者放學都會飲返杯，舒緩學業及工作壓力，所以選擇會走呢條路線。」