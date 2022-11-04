政治學者聚頭講世界盃　 嘲高官趕熱潮：老套回應似廿年無睇過波

世界盃半個月後開鑼，中大政治與行政學系副教授馬嶽、高級講師蔡子強，以及教育大學講座教授呂大樂，今日（4日）齊集中大逸夫書院，三名政治及社會學者暢談「波經」。世界盃一直是國際大事及媒體焦點，三名學者球迷則以「政經文化」視角「講波」，提到世界盃過去在中國熱度不高，蔡子強則解釋與民族主義有關，又指如果中國隊打入分組賽，全國人民相信都會很瘋狂。



馬嶽及蔡子強不時結伴到各主辦國現場觀賽，講起世界盃，他們與呂大樂都說，今年賽程編排密集，加上近月球會賽事多，有機會出現傷兵，影響各國家隊陣容，相信賽事會有許多變數。蔡子強則笑指世界盃熱潮下，部分高官及政圈名人回應時都顯得尷尬，懷疑他們二、三十年沒看過足球：「仲話欣賞意大利十字防守，但其實近年意大利後防不濟；又說討厭德國球員似機械人，但事實上德國近年有不少技術型隊員。」

中國較冷漠？蔡：倘中國隊打入分組賽 相信都很瘋狂

有指近年球隊質素普遍下降，著名球星又未必上場，馬嶽認為，看世界盃的趣味不在於留意著名球星，而是發掘未曾留意的球隊或球員，正如上一屆他對摩洛哥和伊朗隊刮目相看。呂大樂也說，不少大牌或大眾期望高的球員往往「甩轆」或「跑不出」，反而被看低一線的球員會飆出。

世界盃隨著全球化影響，商業利益及政治計算滲入賽事，今屆由卡塔爾主辦，被問到當地人權問題會否對賽事舉行有影響。馬嶽則指，過去不少賽事前都出現人權抗議，但當賽事進行時，大家都會重新聚焦到球賽，相信抗議對改善人權的作用較小。