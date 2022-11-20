世界盃2022︱邱達根難忘上屆入場睇決賽　陳恒鑌試行「世界盃假」

2022年卡塔爾世界盃即將開鑼。《香港01》尋訪本地政界人士，看看大家支持哪支隊伍，以及有甚麼和世界盃相關的深刻經歷。其中立法會科技創新界議員邱達根，上屆就曾親赴俄羅斯，現場觀看世界盃四強賽和決賽，向記者分享起經歷，原來當時他原本沒有機會看決賽，但臨時「落搭」，把心一橫捱炒價，在最後關頭購得決賽門票，召來家人一齊睇波。

民建聯陳恒鑌則體諒僱員觀看四年一度盛事的需要，建議僱主在世界盃期間酌情推出「世界盃假」或稍微縮短上班時間，自身議辦亦會考慮試行類似安排。

2022世界盃——本地政界系列三之三



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遇黃牛殺價後每張票萬幾蚊港紙成交

邱達根指，當時有一位朋友不知從哪弄來英格蘭對克羅地亞準決賽的門票，於是和對方一起觀賽。「我看完球賽，臨走時有人突然向我兜售幾張決賽門票。當然都是炒價，每張票他開價兩萬多港元，殺價後也要一萬多，但我見已經比當時網上的便宜——可能臨近決賽『last minute』怕『炒燶』要減價，又那麼難得一場來到俄羅斯，所以即興『落搭』。」

他笑言，現場炒賣門票風險很高，所以專程和那人在另一個球場中，核實門票屬真確，才願付款，「我臨時臨急叫了妻子和一個喜歡看足球的兒子，一晚之間收拾好行李，即時飛往莫斯科與我會合。」

邸達根指，當時所坐的位置雖然不算「最靚」，但仍然感受到現場氣氛熾熱，是一次難得的經歷：「那場決賽本身多入球（按：法國勝克羅地亞4:2），夠緊張刺激！」

林振昇憶02世界盃：入場睇阿根廷變睇瑞典

勞聯林振昇則分享2002年日韓世界盃現場觀賽的經歷。事緣他是阿根廷球迷，當時買下一張十六強比賽門票，由於在買票時只知場次時間，無法提前得知出線的是哪一隊，所以只能靠估：「我買的場次是F組首名對A組次名，原本覺得F組阿根廷是大熱門，這場有機會是阿根廷對法國。結果第一場揭幕戰，見到法國輸給塞內加爾，已經心知『出事』，最後阿根廷在小組賽也出局，戲碼變成瑞典對塞內加爾。不過最終氣氛都不錯，打到加時才分勝負。當時伊巴謙莫域才剛出道。」

林振昇指，當屆世界盃亦是中國至今唯一一屆晉身決賽周，惜當時三戰全敗一球不入。現時他也很關注世界盃資訊，不過由於議員工作繁忙，已減少看球賽的次數。

陳恒鑌促企業酌情實行「世界盃假」

民建聯陳恒鑌則指，以前很多時候都要通宵看球賽，十分難捱，不過記得二十年前有一屆是在亞洲舉行（按：應指2002年日韓世界盃），大部份比賽在香港時間下午進行，當時上班期間舉行巴西對英格蘭的八強大戰，「整間公司大家都沒心機，注意力已經『飄』去比賽」，老闆乾脆容許打開電視看比賽。

陳恒鑌笑言，其實很多企業，尤其多男性員工的地方，每逢世界盃大家總會分心精彩的球賽，建議僱主可以在合理的情況下酌情安排「世界盃假」，或是實施彈性上班時間。「和員工關係好一點，還可以一起睇波，讓大家有些集體活動，對企業士氣都很有幫助。」他亦會向議辦員工了解需要，在不影響議會工作前提下，實行彈性上班時間，方便看球賽的職員。