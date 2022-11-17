世界盃2022︱孫興慜手術後留疤痕　戴面罩備戰：願承擔再受傷風險

韓國球星孫興慜早前歐聯對馬賽時面部受傷，眼眶四處骨折，他上周順利完成手術，趕及參加2022世界盃決賽周。

這位前鋒日前正式歸隊，被拍得戴上面罩練習，並指自己願意為代表家鄉，承擔再次受傷的風險。



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據《韓聯社》報道，孫興慜在當地時間周三清晨抵達多哈，是韓國隊26人名單中最晚到埗的球員，他昨日隨即戴上黑色防護面罩，跟隨大隊練習；面罩左側用白色字印上代表他的7號。

孫興慜回歸韓國隊，備戰世界盃。（Twitter）

孫興慜亦曾戴上面罩為熱刺出賽，但他坦言卡塔爾氣溫比歐洲高，預計自己會「標汗」；但整體而言，面罩比之前更舒服，並認為不會因此影響表現。

據稱今次孫興慜的面罩由熱刺提供、由碳纖維製成，孫興慜卻笑言這是秘密，「面罩用很好的物料製成，比我想像中輕，但很硬、能保護我。」

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孫興慜被拍到在練習中不時觸碰面罩，他這樣解釋，「因為我的面形跟面罩有點不一樣，所以我想讓他更貼服。但同時證明他有足夠彈性及空間，很難破裂。」擁有一張俊俏臉孔的他打趣道：「如果它破了，我的臉會怎樣？我希望它不會破！」

至於自己能否趕及在分組賽首戰就上陣，連孫興慜都沒有答案，「我不是醫生，很難說何時可以上場。在這狀況下，我會盡自己所能，但我現在很難說自己會踢每一場比賽。」

孫興慜手術後在左眼上方留下了疤痕。（Twitter）

孫興慜因手術已避戰世界盃前最後一輪英超，他把握這約10天時間好好休息，令自己再提起勁來，所以即使再有受傷風險，他仍希望繼續比賽。「從球迷角度看，我可能太進取。但球員踢波總是有風險，我只想給球迷歡樂和希望，所以我非常願意承擔這風險。」

「太極虎」今屆世界盃被分至H組，同組對手有葡萄牙、加納、烏拉圭；分組賽首戰將於11月24日鬥烏拉圭。

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