世界盃熱話｜阿根廷隊棄五星級酒店住大學宿舍　只因有得食烤肉！

2022卡塔爾世界盃揭幕在即，一眾球隊早前已抵達當地。有別於英格蘭、美國與威爾斯等球隊入住的豪華酒店，身處C組、有美斯在陣的阿根廷卻選擇入住位於多哈的卡塔爾大學宿舍。



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阿根廷隊早前已抵達卡塔爾。（Getty Images）

根據學校官網資料，卡塔爾大學擁有符合國際與奧運標準的運動場，可容納一萬名觀眾。英國《每日郵報》收到消息，指是阿根廷足協成員親自視察卡塔爾大學後，認為該校設施良好，亦有開揚空間讓球隊進行「Asado」（阿根廷特色燒烤），因此讓球隊入住宿舍。



卡塔爾大學照片：

Asado是阿根廷文化一部分。（Twitter）

「對阿根廷人而言，Asado是文化的一部分，我們希望球員在卡塔爾期間有家的感覺，而Asados正可以讓球員在專注比賽的同時，享受家鄉的美食。」報道指牛肉將從阿根廷運往當地，並由特別廚師處理，「其他球隊可能入住更奢華的酒店，但我們這世上最好的球隊配有世上最佳的牛肉。」

阿根廷隊大部份球員都效力歐洲球隊。（美聯社）

阿根廷球員大多離鄉別井效力歐洲球隊，今次阿根廷足協為球隊選擇一個能營造「家的氣氛」的居所實是無可厚非。阿根廷首場比賽將在香港時間11月22日晚上6時舉行，屆時將迎戰亞洲代表沙特阿拉伯，且看他們屆時能否發揮異常出色的表現。