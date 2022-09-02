港區人大料12月中換屆選舉　1,423人有票投、6人加入政府失資格

全國人大常委會周二起（8月30日）一連四天在北京舉行會議，今早閉幕，表決通過了第14屆港區人大代表選舉會議成員名單，合共有1,423人。全國人大常委譚耀宗透露，當局接獲1,431人登記選舉會議成員，但經覆核，有1人並非中國公民、1人離世，另有6人辭去選委會委員職務，相信是進入政府的現任問責官員，以致較登記時少了8人。

全國人大年底換屆，選舉會議將選出新一屆港區代表，譚耀宗指按照慣例，今次選舉應該12月中舉行，將選出36名港區人大，預料有3個候補名額，選舉由人大常委會秘書長楊振武負責。



譚耀宗。（廖雁雄攝/資料圖片）

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內地官場有「七上八落」的潛規則，即以67歲為界線，年滿68歲便要退任，現年72歲的譚耀宗指，人大選舉辦法並無相關年齡限制規定，暫時不清楚現任港區人大的參選意向，自己亦會在適當時候宣布是否參選。

譚耀宗又指，今次會議通過針對電訊詐騙的新法例，會追究中國公民在境外進行電騙。至於港區人大早前押後訪問新疆，他說最近當地疫情數字回落，是否再出發，或要中秋過後才有消息。