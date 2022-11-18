民建聯評選年度漢字　「疫」再度入圍　10候選漢字包括「通、援」

民建聯連續第9年舉辦年度漢字評選，由立法會前主席曾鈺成、立法會主席梁君彥、行會召集人葉劉淑儀、浸大中文系教授盧鳴東等，揀選出十大候選漢字，交由市民投選，候選漢字包括「團、民、青、守、創、慶、援、新、疫、通」。

「疫」字為2021年的年度漢字，今年再度入選，因為疫症陰霾至今未消散，而世衞今年又將「猴痘」列為國際公共緊急衞生事件。至於「通」字，民建聯解釋爆疫三年，香港與內地隔絕，市民都希望盡快通關，可以無阻往還兩地。



爆疫三年與內地隔絕 市民盼盡快「通」

民建聯自2013年起舉辦「年度漢字評選」，民建聯立法會議員劉國勳指，由評審海選出十大候選漢字各有涵義，當中「團」字，寄望政府可以團結社會，結束紛爭不斷及裹足不前的時代；而「民」字則正如國家主席習近平要求「排解民生憂難」，希望政府施政以民為本。「青」字則源自「青年興、則香港興」，劉說政府傾聽青年聲音，對謀劃未來至關重要。

至於「守」字，意指堅守「一國兩制」是維持香港繁榮穩定最重要的安排，習近平曾表示一國兩制是好制度，無任何理由改變。「創」意味創科及開創，「慶」則代表香港回歸25周年及民建聯30年黨慶，「援」是第五波疫情中央馳援，「新」則期盼新政府帶領香港新飛躍。

30名大獎「任天堂SWITCH遊戲機」

投選活動由明天（18日）開始，持續一個月至12月22日，市民可經由民建聯微信公眾號投票，設有30名大獎及100名安慰獎，獎品分別是「任天堂SWITCH遊戲機」及300元超市現金券。