何永賢：簡約公屋選址詳細明年公布　10年內劣質劏房走向末路

立法會一連三日討論《施政報告》致謝議案，今日（18日）最後一天辯論。房屋局局長何永賢否認政府合併計算傳統公屋及簡約公屋的輪候時間，強調「綜合輪候時間」不會取代現時的公屋平均輪候時間，當局會公開透明地公布兩組數字。她又指「簡約公屋」的用地詳情預計明年首季公布，相信10年內可取締環境惡劣、而收取高昂租金的劣質「劏房」 。



發展局局長甯漢豪反駁「公私營合作」是利益輸送的說法，指政府著眼點是項目對社會有益處、以及是否按規矩進行等，政府要做到公開及公平，將「高效市場」和「有為政府」結合起來。



甯漢豪：公私營合作絕非利益輸送

何永賢稱，傳統公屋供應在未來10年數量會大增，滿足到需求。政府在全力興建傳統公屋之外，也有約3萬個「簡約公屋」的單位，同時繼續推展興建中約2萬個過渡性房屋單位。她相信多管齊下，會改變「劏房」租務市場的生態：「10年內一些環境惡劣而又收取高昂租金的劣質劏房是生存不了！」

甯漢豪則指，有一定信心達至未來十年「熟地」供應3,280公頃的目標，政府要奪回土地供應主導權，不代表不需要私人市場力量，發展商在土地開發上有一定角色，重要的是審批條件始終由政府釐定，大型土地發展項目亦會由政府主導。

她說，絕對不同意「公私營合作」是利益輸送的說法，政府著眼點是這些合作項目，結果是否對老百姓、對社會有益處；是否按已經訂下及公布的規矩進行；政府的付出，無論是直接的開支，或者在地價的扣減，是否物有所值；而發展商有否為其發展去補足地價。

林世雄：疫情趨穩 有信心航空交通復蘇

運輸及物流局局長林世雄則指，雖然疫情為航空業帶來前所未有衝擊，但香港國際機場憑着韌性，去年貨運量仍然冠絕全球。在今年九月實行「0+3」安排後，客運量亦創疫情以來新高。他說，隨著疫情趨穩和入境檢疫措施放寬，政府有信心航空交通將會迎來復蘇。

他稱，當局繼續支持機管局推展三跑道系統及其他基建項目，第三跑道於今年7月開始接受航班升降，機管局正全力推展餘下工程，目標於二○二四年完成三跑道系統，從而提升香港作為國際航空樞紐的競爭力。