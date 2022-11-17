駱惠寧籲加強鬥爭勇氣本領　不鬥反中亂港者就無「由亂到治」

由40個政黨、社團及商會合辦的「香港社會各界學習二十大精神分享會」今午（17日）舉行，中聯辦主任駱惠寧表示，中共二十大進一步確立習近平的全黨核心地位，以及習思想的科學指導地位，中國要實現第二個百年奮鬥目標，就要戰勝巨大風險挑戰，靠的就是核心及科學。



駱惠寧指，香港要從全國前途命運的高度，民族復興及「一國兩制」行穩致遠的高度全面領悟習近平「兩個確立」的決定性意義，特區所有居民應當自覺尊重維護中國共產黨的領導，自覺尊重維護國家根本制度，堅定維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，推動「一國兩制」實踐始終沿正確軌道前行。



國家新征程就是香港新機遇

駱惠寧表示，二十大報告在政治、理論及實踐都有巨大成果，也是歷來黨代表大會報告關於「一國兩制」份量最重的，與國家主席習近平「七一」講話一脈相傳，充分體現「一國兩制」在中共及國家全局中的重要地位，強調國家的新征程就是香港的新機遇。他說二十大報告目標科學，政治上高瞻遠矚、理論上深邃思考、工作上戰略部署，香港各界須全面學習、把握及落實習近平的重大要求。

未來五年關鍵期 增強對「一國兩制」戰略自信

駱惠寧以四個關鍵詞分享體會，第一是「偉大變革」，他指「一國兩制」實踐取得歷史性成就，香港局勢實現「由亂到治」的重大轉折，走向「由治及興」的新階段，在「一國兩制」事業歷史上具有里程碑意義。

第二個關鍵詞是「使命任務」，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。他稱，未來五年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，將進一步增強對國家發展道路的認同和信心，進一步增強對「一國兩制」的戰略自信。

中聯辦主任駱惠寧。（資料圖片）

鬥爭是解決問題過程：由治及興非敲鑼打鼓實現

駱惠寧提及第三個關鍵詞是「戰略機遇」，指香港發展的最大機遇在內地，香港發揮獨特優勢貢獻國家的過程，也是香港提升自身競爭力的過程。他以金融界為例，通過香港對內地的外商直接投資累計超過1.4萬億美元，佔內地吸收外資總量的約57.6%，而內地對香港非金融類直接投資存量超過8,000億美元，在港上市的內地企業市值佔港股總市值79%。

他說，國家對港澳重大方針和部署中蘊含新機遇，「一國兩制」是香港最大優勢，「七一」以來中央推出一批支持香港發展的重要政策，包括開通「互換通」合作，以及在港設立國際調解院籌備辦公室等。

「一國兩制」成功實踐離不開鬥爭

駱惠寧最後提到「團結奮鬥」，稱鬥爭的過程就是解決問題的過程，必須增強憂患意識，發揚鬥爭精神。他指，「一國兩制」在香港的成功實踐也離不開鬥爭，沒有與英國的計量，就沒有香港順行回歸；沒有這兩年多與反中亂港堅決鬥爭，就沒有香港「由亂到治」的局面。他稱，香港走到「由治及興」，絕不是輕輕鬆鬆敲鑼打鼓就能實現，強調要加強敢於鬥爭的勇氣、以及擅於鬥爭的本領，堅決國家主權，以及維護香港長治久安和市民的根本福祉。

他希望不同政團、社團及青年組織等，支持政府依法施政，排解民生憂患，維護國家穩定，推動香港融入國家發展大局，團結一切建設香港的積極力量，為中華民族偉大復興和香港長期繁榮穩定作出更大貢獻。

吳秋北：政團社團須擴大影響力 團結廣大市民

工聯會會長吳秋北分享四點體會，第一是政團及社團要發揮優勢，準確掌握社情民情，協助政府採取有效舉措，破解房屋等深層次矛盾；第二是要提升治理能力，政團社團一直是堅定支持行政長官和政府的重要力量，將合力推動香港實行良政善治。第三是推動香港加快融入國家發展大局，更積極主動，以香港所長，對接國家所需。第四是鞏固發展愛國愛港統一陣線，政團及社團要擴大影響力，團結廣大市民，宏揚愛國愛港的主流價值觀，向基層推廣二十大精神，說好香港故事。