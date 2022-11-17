陳茂波：所有物業價格均較上半年回落　料經濟將進一步受壓

財政司司長陳茂波表示，樓市近月繼續回軟，住宅物業交投明顯趨淡，樓價下跌，繼今年上半年回落3%，第三季再下跌5%，成交量回落至平均每月約3,700宗，低於上半年平均每月4,200宗。非住宅物業第三季亦都轉靜，所有主要市場環節交投活動均較上半年回落。他說短期內，環球經濟前景未許樂觀，歐美通脹持續高企，預期有關央行將繼續加息，經濟將進一步受壓。



赤字遠高於預算案預測 財政儲備仍能承擔

陳茂波今日（17日）在立法會《施政報告》致謝辯論時，表示第三季經濟按年大幅收縮4.5%，首三季合計經濟收縮3.3%。他說環球經濟面臨異常顯著的下行風險，外圍環境進一步惡化，加上金融狀況收緊嚴重影響內部投資；與內地的跨境陸路運輸還未能全面恢復，出口表現繼續面對巨大壓力，疫情變化也會增添下行風險。

不過，他說只要疫情持續受控，經濟活動將有更理想的恢復空間，政府會繼續本着科學和實證為本、精準防疫的原則，全力推動經濟復常與對外往還。他又指，政府放寬入境旅客的檢疫安排及限制，相信會對服務輸出帶來一些支持。為了應對疫情及經濟下行壓力，會繼續採取擴張性財政政策，推出逆周期措施，但經濟不景令政府收入減少，預計今年財政赤字將遠比年初推出預算案時為高，但仍是財政儲備所能承擔。