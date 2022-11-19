公民黨換屆勢無人接棒　梁家傑：有解散草稿　試過轉型但萬物有時

公民黨拍板下月17日召開周年大會改選執委會，7名現任執委無人願意留任。公民黨黨主席梁家傑向《香港01》表示，已去信通知黨員開會日期，並向黨員寄出「主席家書」，若果屆時無人報名參選，將成立臨時執委會，提出將「公民黨有限公司」清盤，其後召開特別會員大會決議，通過門檻為四分之三出席黨員支持。



12.17開會改選領導層 300黨員僅數十交會費

梁家傑接受《香港01》查詢時稱，暫時沒有黨員有意出任執委，他已有準備屆時不會出現有效提名。現時執委會已開始了解相關程序，若果無法選出新一屆執委會，將會根據黨章成立臨時執委會，提出將「公民黨有限公司」清盤，並召開特別會員大會議決。他指，有關議決須獲四分之三出席黨員支持才獲過，除現身投票外，也可透過代理人或視像投票。

他提到，現時黨員人數約300人，但只有數十人交足黨費，未交黨費的黨員只要在現場補交，亦可參與投票。

梁家傑佩戴黑呔及深色袋巾，親自為「主席家書」及換屆大會通知入信封。（梁家傑Facebook）

將再開特別會議決解散 轉型不可行：努力過！

梁家傑指，早前集思會後向黨員發出「主席家書」，其後有兩名黨員回覆，主要表達不捨之情及希望公民黨能夠轉型為社企。但他認為建議不可行，因為社企都需要人領導，現時問題是沒有人願意出任執委。他稱公民黨「試過、努力過」轉型，例如希望將總部打造成共享空間，但遇上疫情，結果事與願違，目前最成功的活動是「漫步遊香港」，「但始終不能用公民黨做旅遊團，好古怪。」

梁家傑說，自己離開公民黨總部時萬千思緒，感受猶如蘇軾《定風波》裏一句「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」，慨嘆是「萬物有時，情況係咁就係咁。」