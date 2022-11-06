政府研強制醫護服務公院年期　曾俊華批阿茂整餅：會流失更多人才

前財政司司長曾俊華今日（6日）在社交平台撰文，指自己有時已分不清香港現時是挽留人才、吸引人才，或是趕走人才。他以自身經歷分享指，有投資公司在幾年前意識到「香港做唔到生意」，長期被困愁城，因而到歐美開設分公司，落地生根，只留下後勤辦公室在港，直言：「人才同資金外流，已是不爭嘅事實。」質疑回流的可能性。

政府最近有意為公營醫院的醫護設服務年期下限，曾俊華直指，這是另一push factor（推動因素），驅使在公營醫療機構服務的醫護離開：「但願唔好再阿茂整餅，搞出更多令醫護人才流失嘅push factor就好。」



前財政司司長曾俊華今日（6日）在社文交平台撰文，指自己有時分不清香港現時是挽留人才、吸引人才，或是趕走人才。（資料圖片）

香港當年花多幾多時間先成為亞洲嘅國際金融中心，但摧毀佢，只要一瞬間。 前財政司司長曾俊華

絕不懷疑公立醫護初心：他們工作壓力太大

曾俊華指，有不少人常將香港與新加坡作對比，但他認為新加坡非真的如此吸引，否則國際商界一早就放棄香港轉戰新加坡。他指，這是與香港自身問題、長期未復常有關：「𠵱家唔少生意人或者專才轉戰當地，係因為佢哋需要一個開放嘅環境去做生意同工作，冇可能長期被困愁城，所以變咗選擇不多。」

他以自己擔任顧問的投資公司為例，指該企的始創人及行政總裁兩年前到歐美尋求新的發展及投資機會，然後再成立基金，他表示當地的自由度成為最大的吸引力：「當地容許你自由進出，再冇嚴格嘅防疫檢疫限制。公司𠵱家仲計劃喺歐洲同美國開設分公司，落地生根。」他續指，由於香港仍然奉行低稅率，因此該企只保留後勤辦公室在港：「香港當年花多幾多時間先成為亞洲嘅國際金融中心，但摧毀佢，只要一瞬間。當資金同人才離開之後，日後係咪會回流返嚟，我係抱懷疑態度。」

醫衞局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，又指他們應找回行醫初心。曾俊華質疑此舉有反效果：「我覺得呢啲都係另一啲push factor（推動因素）驅使喺公營醫療機構服務嘅醫護離開。」

他憶述2009年因為心臟血管栓塞入院，或之後因其他健康問題，在公立醫院接受治療的經歷都相當正面。「我覺得好多公院醫生擁有極豐富嘅專業知識，不少喺佢哋嘅專業範疇可以話係頂尖人馬，好多醫護服務社會嘅心都好強，我絕對唔會懷疑佢哋服務社會嘅初心。公院人手短缺，但病人眾多，醫護工作壓力之大，相信市民都好明白，但願唔好再阿茂整餅，搞出更多令醫護人才流失嘅push factor就好。」