曾俊華做「饑饉超市」一日店員　促及早正視人口老化、貧窮問題

前財政司司長曾俊華今早（13日）在社交專頁分享，較早前到由宣明會舉辦的「饑饉超市」，做「一日店員」，幫忙賣糧食物資，為非洲糧荒地區和本地基層家庭籌款、收集物資。他期望透過是次活動，可喚起市民對非洲不公平貿易、糧荒和貧窮等問題。



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好似宣明會呢類傳統慈善機構，近年都面對唔少挑戰，例如公眾要求機構交代捐款去向同點樣可以惠及本地社群，我留意到宣明會除咗承諾會將捐款全數捐出之外，仲話會喺六星期內，向捐款人報告捐款去向，呢個係個好開始，期待佢哋可以做得更多。 前財政司司長曾俊華

指香港亦須面對人口老化

曾俊華憶述任財政司司長時，曾參與宣明會「饑饉30」的活動，感到好開心，所以多年來也有繼續參加。而宣明會今年轉換了舉辦模式，推出「饑饉超市」，「出售」好幾款糧荒食物，然後將收入化成捐款，全數捐去非洲糧荒地區，至於食物即透過惜食堂，捐贈給本地基層家庭。

曾俊華慨嘆：「我哋生活喺香港其實真係好幸福。」指世界上有不少地方尤其是非洲，依然十分貧窮，一般人每日收入少於1美元，當地水源不充足又欠缺基建，形容「好多嘢都仲好落後」。他又指，有不少第三世界的農夫受到剝削：「佢哋辛辛苦苦種出嚟嘅農作物，經常以不合理價格被收購，被剝削得厲害，以前我就試過去一間出售公平貿易咖啡嘅咖啡店做店長，希望喺香港推廣公平貿易文化。」

曾俊華又指，宣明會等傳統慈善機構，近年面對不少挑戰，例如公眾要求機構交代捐款去向，及如何可以惠及本地社群，他表示留意到宣明會除了承諾會將捐款全數捐出之外，更會在六星期內，向捐款人報告捐款去向，他直言：「呢個係個好開始，期待佢哋可以做得更多。」

曾俊華在文末呼籲全球要早及應對人口老化、貧窮等問題：「隨住人類愈來愈長壽，貧窮問題已經唔單止係落後地區面對嘅問題，即使喺好似喺香港呢啲先進地方，好多長者嘅積蓄，都不足以應付退休後嘅生活，呢啲都係全球要面對嘅人口老化問題。」