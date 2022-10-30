曾俊華指年輕人已非金錢至上：聽到用錢「搶人才」我即反白眼

前財政司司長曾俊華今日（30日）在社交平台撰文，笑稱自己是「爺爺級人物」，常獲邀出席青年活動分享。他分享與青年交流心得，指現今年輕人思想隨時代轉變，直言：「有時我聽到啲人話要搶人才，以為用錢就可以搶到人才返嚟，我都會反一反白眼。」他呼籲大眾要拋開固有思想，留空間及機會，讓年輕人啟發其創造力及製造力。



談以錢搶人才：現實會話畀你聽係搶唔到嘅

曾俊華分享早前到國際企業交流的經驗，透露自己最享受聆聽年青人分享的環節，但坦言或有不少成年人難以了解、接受，和包容到時下年輕人的看法或價值觀：「例如後生一輩覺得，現時樓價實在高得離譜，佢哋唔想買樓令成世人孭住咁大嘅供樓負擔，結果為層樓而限制佢哋冇得做自己喜歡嘅事。佢哋會覺得，除咗搵錢之外，呢個世界仲有好多可能性，有好多探索嘅空間，好希望出外走走，多多認識呢個世界。」

他奉勸長輩要學習接受新一代不再「金錢至上」，認為單以「錢」難留年輕人：「有時我聽到啲人話要搶人才，以為用錢就可以搶到人才返嚟，我都會反一反白眼，喺呢一個世代，唔好再咁諗嘢，現實會話畀你聽係搶唔到嘅。」

曾俊華以展覽《獵人·戰士·神靈：中國北方遊牧藝術》的藝術品作結，指在氣候不佳、資源匱乏的環境中，反而啟發到中國早期遊牧民族的創造力及製造力，寄語大眾要留空間給年青人，「佢哋一樣有本事創出自己嘅一片天」。