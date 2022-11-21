李家超確診︱輕微發熱、喉嚨有些痛楚　已處方口服藥

特首李家超在泰國曼谷返港後，於機場核酸檢測呈陽性，並已經進行隔離。行政長官辦公室發言人今日（21日）下午指，李家超輕微不適，已處方口服藥，又透露9月已打第4針新冠疫苗，為科興疫苗。



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發言人指，李家超感謝社會各界對他的關心。他今日下午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情況可以，醫生已處方口服藥。發言人表示，李家超9月已接種第4劑新冠疫苗，為科興疫苗。

隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議，不會作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作合適安排。

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衞生署衞生防護中心已就陪同行政長官出訪泰國的8名行政長官辦公室職員進行評估。其中，行政長官辦公室主任葉文娟及行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩與行政長官一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，被衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者，正按指引進行家居檢疫。她們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果為陰性。

其餘6名隨行職員不被列為密切接觸者，無須進行家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果亦為陰性。他們將按抵港人士的檢測要求，每天進行快速抗原測試，及在抵港第二天接受核酸檢測。