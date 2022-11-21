李家超確診︱特首辦：現有輕微發熱、喉嚨有些痛楚　行會明日休會

特首李家超於泰國曼谷外訪回港後確診新冠病毒。行政長官辦公室表示，行政會議明日（22日）休會。

據了解，行政會議原定明日計劃討論兩電加價申請，但基於休會，將會留待下周才進行。



▼11月20日 李家超在泰國曼谷訪問行程▼



李家超表示，感謝社會各界對他的關心。他今日下午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情況可以，醫生已處方口服藥。「他已接種四劑科興新冠疫苗，第四劑疫苗於今年九月接種。隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議，不會作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作合適安排。」

聲明又指，衞生署衞生防護中心已就陪同行政長官出訪泰國的八名行政長官辦公室職員進行評估。其中，行政長官辦公室主任葉文娟及行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩與行政長官一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，被衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者，正按指引進行家居檢疫。她們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果為陰性。

其餘六名隨行職員不被列為密切接觸者，無須進行家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果亦為陰性。他們將按抵港人士的檢測要求，每天進行快速抗原測試，及在抵港第二天接受核酸檢測。「行政會議明日休會，會議前會見傳媒的環節不會舉行。」