譚耀宗：7月確診留家期間決定不連任　以免「身體負擔不到」

全國人大常委譚耀宗昨日（21日）宣布不會尋求連任人大，意味人大常委一職亦會換人。譚耀宗今早於商台節目上解釋，今年6月底確診新冠病毒，留家一個多星期時思考個人路向，不希望連任後「身體負擔不到工作」，香港沒了人大常委會內的代表，決定退下來。



（人大常委）沒有補選的，不能請辭後找另一個人補上，位置只有一個那麼珍貴，那還是找其他合適人選吧。 全國人大常委譚耀宗

「位只得一個，好珍貴」

譚耀宗表示，自身已年近73歲，也是時候多留機會給其他人，笑言「冇話係老，係年紀唔輕」，又指其實現時內地中央領導層都傾向年輕化，現時全國百多名人大常委之中，「我都是第二大年紀，其他五、六十歲的多一些」。他指人大常委這個職位，需要有充足的經驗，對國家事務了解充分，所以很多時是一些退休的部長、省長擔任，但一般比較少做到七十多歲，除非有很特別的宗教背景、在少數民族內有特殊的地位，當然這也不是硬性要求。

譚耀宗昨日見記者時提到，不尋求連任的決定是今年7月所作，他在節目中解釋：「我6月30日時確診了（新冠病毒），當時就留在家中一個多星期，有些時間思考這個問題，其實我都覺得不要再參選了，留個機會給其他人吧……如果自己在連任期內，身體負擔不到工作，那很麻煩的，（人大常委）沒有補選的，不能請辭後找另一個人補上，位置只有一個那麼珍貴，那還是找其他合適人選吧。」

他強調現時身體狀況「冇咩問題」，不過難保再過5年有什麼變化，始終5年後他已達77歲，為免香港在常委會內沒了正式代表，還是退下來較好。不過譚指，從常委會工作退下來後並不代表「全退」，可以做一些沒那麼重負擔的工作。

譚耀宗指，最難忘參與國安法制定的工作。（資料圖片）

難忘訂立國安法：內地常委很願意聆聽香港經驗

被問到任內最難忘的工作，譚耀宗表示香港人最關心的一定是訂立《港區國安法》和「完善選舉制度」。他指2019年社會動亂，特區政府無法自行處理，有了國安法和相關執行機制後，社會平靜下來，個人感受十分深。他指：「我當時的角色是，知道人大準備立法，我認同答應，討論期間也深刻理解中央的原意，向市民解釋，當時也參與很多場活動講解這個決定。」此外，他指香港在修例風波前後政制有很多毛病，立法會可以大半年也沒有內會主席，「政府點做嘢呢？」於是有新的選舉制度。

他相信，日後人大常委會對於香港事務再作決定的機會不算大，「常委會不是隨便出手的，迫到沒有辦法才出手，要做到標本兼治，不會輕易出手處理。你（特區）能處理的事，當然是你自行處理，我暫時看不到有什麼因素，是會再用到一些與香港有直接關係的立法。」

譚耀宗又指，以香港代表的身份向內地的其他常委分享經驗，解釋法規在香港執行時可能遇到的問題，他們都十分喜歡聆聽。