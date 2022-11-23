港勞動力不足　黃元山倡共融就業　助殘疾人士培訓、進修

立法會選委界別議員黃元山認為，疫情和科技發展為工作模式帶來改變，對僱主、僱員，對商界和社福界，都是重要議題。他表示，推廣共融就業能使勞動力多元化，令生產力提升。



黃元山建議，從教育、升學、就業及在職培訓上，為SEN學生及殘疾人士提供更多出路。（資料圖片/歐嘉樂攝）

黃元山在「01開講」發表題為「時代轉變迎機遇・共融就業新領航」的文章，指現時不少行業都出現人手不足，另一方面香港殘疾人士超過53萬人，佔全港人口的7.1%，認為應該改善共融就業，從教育、升學、就業、在職培訓各個環節上，提供更多元的進路和出路。

倡提供應用學習課程 助SEN學生學習專業知識

他建議以「一條龍」方式全方面支援特殊學習需要（SEN）的學生，提供合適的職專培訓路徑，並增加更多高中應用學習（ApL）課程，為身體殘疾學生提供更多創新科技科目，如雲端運算、人工智能、數據分析等，有助學生掌握新工種所需的技能。而政府亦應該鼓勵業界為學生提供職場實踐的線上實習活動等，讓學生了解到現在科技人才上班不一定需要在寫字樓，原來坐輪椅的人也可以在家裡加入數碼人才的行列。

大學收生方面，黃元山認為要改收生標準，讓一些有IT專長但中英數成績不夠好的SEN學生都能上大學。

進入職場，黃元山提出要檢討專為支援SEN人士的職業培訓，並為殘疾人士提供較舒服的環境投身職場。他又建議為殘疾人士設立各種不同的培訓渠道，例如提供網上課程，讓他們在家中亦能進修。

黃元山文章全文：時代轉變迎機遇 共融就業新領航