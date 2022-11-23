加電費︱能諮會郭振華：兩電不賺盡影響派息　拖累港金融中心地位

明年1月，中電及港燈按年加電費約兩成及四成半，能源諮詢委員會主席郭振華今早（23日）在商台節目表示，香港電費與其他鄰近地區比較已經算低，加幅只是「反映現實」，形容「好普通啫」：「如果你講出面（其他國家地區）個數字，呢個肯定低好多！」



郭：加幅僅反映現實 香港電費已算低

郭振華解釋其他地區按燃料調整費增加電費很常見，加幅只是「反映現實」，香港的整體電費與新加坡、日本、南韓等國家比較屬於偏低，事實上香港的電費佔生活成本不高。被問到兩電是否不應賺盡8%的准許利潤回報，他指兩電是上市公司，要有合約精神：「如果上市公司話今次唔派息喎，因為減咗呢啲錢，咁樣對國際投資者、香港成為一個國際金融中心——你睇下英國滙豐，佢一個話唔好派息，個個都要（鬧）佢。」

不過，他同意兩電可以推出計劃協助有需要的用戶，減低加電費的影響。

▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



徐汶緯：飲食業寒冬要諗吸客 難再將成本轉嫁

稻苗學會主席徐汶緯在港台節目上表示，飲食業一直受疫情所困，如今經濟未恢復就加電費，加幅之大對飲食業帶來負擔，但相信業界難以將加電費成本轉嫁消費者，因為要兼顧市民的消費意欲，現時飲食業又處於寒冬，食肆反而會推出更多優惠吸引生意。

他又指即使經濟暢旺，飲食業的利潤亦只有約一成，而電費約佔4%至8%的營運賬，加電費會令成本再增1至3個百分點。而港燈加幅達四成半，確實有位於港島區的食肆反映受到壓力，反問既然港燈去年純利達10億元，為何不可以分階段加電費，紓緩大家負擔。

徐指，業界會研究如何節能，例如當空調到了某個溫度便會停機、或將戶外招牌關燈等。