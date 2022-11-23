港區人大換屆首天報名　馬逢國領登記表　吳秋北陳曉峰等徵集提名

港區全國人大代表換屆選舉，下月15日舉行，今日（11月23日）至11月30日為提名期。信德中心的選舉辦公室，有人到來諮詢及領取登記表，據了解，各有意參選人士正陸續收集提名。已公布有意出選的包括多名現任港區人大代表，工聯會會長吳秋北、立法會議員馬逢國、以及自由黨副主席陳曉峰，工聯會副會長謝愛紅亦正徵集提名。

兩名有意參選人大的政界人士私下表示，今日是提名期首天，各方都希望「睇定啲先」，而且雖說只要獲得「綠燈」，15個提名不難取得，但收集亦要一些時間，估計本周後期才陸續有較多參選人提交表格。



第14屆港區人大代表選舉提名期11月23日展開。（資料圖片）

馬逢國領登記表 近1/3原代表不連任屬正常更替

新一屆港區人大代表名額維持36個，年滿18周歲的香港居民中的中國公民可參選，候選人須取得至少15名選舉會議成員提名，聲明擁護國家《憲法》、香港《基本法》及「一國兩制」，因危害國家安全被判罪成的人，將喪失參選資格。有意參選者，須在提名期內親身到上環信德中心的選舉辦公室遞交登記表和提名信。

現屆港區人大馬逢國今日到場領取登記表，擔任了四屆人代的他說，有機會參加國家最高權力機關，表達意見及了解國家最新訊息是很大收穫，希望可以盡量取得最多提名。被問到是否得到「西環」祝福，馬則指參選是權利，合資格選民只要自認有能力就可以報名。

綜合各方報道，現屆36名人大代表中，至少11人不會再參選。包括身兼選舉會議主席團成員的全國人大常委譚耀宗、盧瑞安、黃玉山和廖長江；部份較資深的代表亦會退下來，包括吳亮星、馬豪輝、葉國謙及鄭耀棠等。馬逢國稱部分人年紀大，退下來給機會年輕人是好事，新舊更替不是特別現象。

現屆人大代表、自由黨陳曉峰今日下午在社交專頁發布片段宣布競逐連任，公開尋求選舉會議成員提名。