立法會論跨境醫療　鄧家彪批藥物認證「崇拜歐美，歧視我哋中國」

立法會今日（24日）續會，辯論由工聯會議員黃國提出的「推動跨境醫療合作」無約束力議案，議案最終亦獲得通過。席間多名議員指出現時跨境醫療合作上的不足，其中工聯會鄧家彪更慷慨激昂批評，現時本港藥物認證制度歧視中國國內研發的藥物，「崇拜」歐美的藥廠。



盧寵茂：將按優勢互補和互利共處原則 增跨境醫療合作

醫務衞生局局長盧寵茂表示，局方會按照優勢互補、互利共處的原則，在堅持有利於內地和香港醫療制度發展的前提下，增加香港和大灣區各城市的醫療創新和合作，繼續推動便利香港市民在內地發展和生活的政策措施。

他指自身加入政府前，曾擔任港大深圳醫院院長6年，明白跨境醫療合作的意義重大且任重道遠，曾經推動在大灣區使用長者醫療券，在疫情下協助醫管局推出內地港人覆診的特別支援計劃，以及在病人授權下容許電子病歷紀錄跨境使用等。政府會與內地有關部門商討擴大醫療券的使用。不過他亦提醒，內地不同醫院之間的電腦系統未必對接，因此要同時與間醫院合作、病歷互通等需要一定程序，要與每一間醫院獨立對接。

黃國發言時指出，本地醫療衞生開支過去20年間增加4.8倍，但服務沒有大改善，認為跨境醫療合作有助縮短病人輪候時間，節省醫療開支，但特區政府有欠積極，無具體政策和時間表；「A4」楊永杰提及，內地對於藥物集中採購的政策，有效地降低藥價，令更多平民可負擔醫治嚴重疾病的藥物成本，港府可以參考。

曾任前食物及衞生局政治助理的選委界議員陳凱欣表示，將部份病人分流到內地高規醫院接受跟進，固然對香港有幫助，但這不等同可以盲目「將病人推返去」，將醫療負擔轉嫁給大灣區其他城市，重點是「合作」，互相取長補短；她又提到中醫診治方面，本港應多與內地交流吸收經驗，總結出一套適合本港實況的公營中醫模式。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

鄧家彪：制度條條框框 難以引入國內藥物

工聯會鄧家彪表示，過去一直推動政府審批新藥時，一併承認內地藥監局的註冊批准。他批評現時的藥物認證機制「歧視我哋中國」，目前香港的藥物註冊制度採用「第二層審批」，即須先在32個列表國家或地區，如美國、英國、日本等，取得兩個或以上的藥劑製品證明書（CPP），才可申請在港註冊，惟中國現時不在列表國家中。

他質疑：「明明我哋中國人均壽命都高過美國，點解仲係歧視我哋中國藥物呢？」他引述過往的科學研究數據，指歐美藥廠研發新藥時接受臨床測試的對象中，亞洲人參與率非常低，「即係我哋一直好崇拜的歐美嘅藥廠，係咪真係啱亞洲人？」亦有一些獲得國際認證、治療罕見病的中國研發藥物因為現時的制度，無法引入香港：「我知道盧局長、盧醫生好愛國，但𠵱家唔係淨係愛國，而係科學層面我哋係有底氣去承認國家藥物可以喺香港普及使用，但就係因為呢啲條條框框制度、魔鬼在細節！」