港區人大換屆 今早再有數人領表格 譚志源不尋求連任
撰文：文睿
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港區人大換屆選舉提名期今日（24日）進入第二日，早上有至少5人到上環選舉工作辦公室領取表格。
香港美術家協會主席林天行於早上親自到場領取表格。林天行透露目前未收到足夠提名，未來會爭取文化界人士支持，指自己沒有任何政治聯繫或政黨背景，也沒有得到中聯辦「祝福」。他承認首次參選人大的難度很高，但認為自己符合人大秘書長楊振武提出的五個要求。他又指，國家致力將香港打造成中外文化藝術交流中心，是一個重要契機，讓他及專業藝術家服務業界。
另外現屆港區人代陳曼琪、傳媒人盧永雄，以及元朗區議會主席沈豪傑，分別有代表為其領取表格；另外，有一名不願透露身份的男子亦到場取表。
現任港區人大代表、前政制及內地事務局局長譚志源昨日向傳媒透露，已決定不競逐連任。他指自己是經再三考慮後決定不參與，希望日後在不同崗位，繼續為國家、為香港服務，作出應有的貢獻。
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