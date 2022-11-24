南丫海難｜張欣宇：能否查閱報告是政治決定　不排除立法會質詢

南丫島海難死者家屬申請召開死因庭，高等法院法官高浩文今日（24日）駁回申請。香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問，直言自己和死者家屬雖難以接受高院決定，但會尊重判決，但透露不排除在立法會提出質詢，向政府施加壓力。



另外，張欣宇於上月曾向運輸及物流局局長林世雄提到南丫島海難一事，惟僅得到「向前看」的回覆。張欣宇形容這是「政治決定」，希望當局至少容許死者家屬查閱完整調查報告：「畀佢哋了結心事。」



民事程序完結 難循此途徑查閱報告

高浩文在判辭中提到，不認為有足夠證據顯示要召開死因研訊。被問到判決是否公平，張欣宇表示，需要時間研究判辭，了解法官理據是否充足，不過他直言：「初步睇到有少少麻煩。」他解釋，根據以往的經驗，部份案件的當事人可循民事索償途徑，查閱資料或調查報告：「好似『831』CCTV咁，港鐵唔願意公開，有當事人經民事索償，最後可以自己睇返CCTV」，但張欣宇指南丫島海難一案已完成民事索償程序，家屬似乎難循此途徑查閱報告。

張欣宇強調會尊重法庭判決，認為政府是否容許死者家屬查閱調查報告，是「政治決定」：「政府淨係畀家屬睇，其實唔違反法例」，他期望政府可理解家屬心情，促請政府跟進相關事宜。