南丫海難｜法官駁回召開死因庭申請　難屬感失望　商量是否上訴

2012年10月1日國慶日晚上發生的南丫海難，釀成39人死亡，包括8名小童，惟慘劇一直未有召開死因庭，部份家屬希望召開死因庭徹查事件真相，今日（24日）高院法官高浩文下判辭裁定家屬敗訴，駁回申請。

趙炳全為南丫海難倖存者，其姐姐當年命喪海難。他早前聯同其他死者家屬向法庭申請召開死因庭，對於今日的裁決，他坦言感到失望，認為意外仍有空間細節調查，「奈何咁嘅判決，感到非常之失望」。問到會否上訴，他表示會與律師團隊討論。



南丫海難十周年系列報道︰



2012年10月1日，在璀璨的煙花下，南丫島對開水域一片混亂，載有124名乘客的港燈南丫四號，在煙花發放前被港九小輪海泰號撞穿，結果船尾不足兩分鐘，便直插海床，最終39名乘客死亡，包括八名兒童。

事故距今10年，特首由梁振英、換成林鄭月娥，再由李家超接任，當日的慘劇卻有不少謎團未解，案件仍未告一段落。部份海難家屬今年6月，入稟高等法院，要求召開死因研訊，望進一步揭開真相。

過去10年間，特首委任的獨立調查委員會、當時的運輸及房屋局內部調查小組，以及警方，先後就事件展開調查完成三份報告，分別揭示海事處以往檢驗南丫四號出現失誤，未發現船隻與圖則有異，水密門消失，以致撞船後船隻於兩分鐘內極速下沉，卻始終未有官員失誤承擔法律責任。律政司去年更表明，不再就海難檢控任何人。

▼2017年10月1日 市民悼念南丫海難五周年▼

