南丫海難釀39死事件 家屬求開死因庭 官指未有足夠理據駁回申請
撰文：凌子淇
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2012年國慶日晚發生的南丫海難，釀成39人死亡，包括8名小童，雖然政府事後已就事件作獨立調查聆訊，亦有檢控相關人士，但代表4名死者的3名家屬，卻認為仍有證供未公開，希望能召開死因庭，他們早前向法庭提出申請，高院法官高浩文今(24日)下判辭裁定家屬敗訴，駁回召開死因庭的申請。
法官高浩文指，雖能理解家屬急切希望召開死因研訊，從而了解至親去世時的每項細節，但認為他們未能提供充分證據以說服法庭有必要召開死因研訊，故拒絕家屬申請，不作任何訟費命令。
3名申請人：梁淑玲、趙炳全和徐志盛，他們是事件中的死者梁家杰、趙少琼、徐志偉和徐凱盈的家屬。南丫海難發生於2012年10月1日國慶夜，小輪公司的海泰號，與準備到維港看煙花的南丫四號，在南丫島附近水域相撞，南丫四號船上多名乘客掉進海中，最後有39人死亡，8人為小童。
家屬表示失望和無奈
家屬之一的趙炳全表示對結果感到非常失望和無奈，認為尚有更多空間探討海難細節，例如向肇事船廠、驗船人員等展開偵查，當中涉及的公眾利益相當大。趙早前表示入稟法院是「最後一步」，但現在看來似乎最後一步都走不下去。
死因裁判官已裁定死者非法被殺
政府曾就事作獨立調查研訊。死因裁判官前年去信死者家屬，認為毋須再召開死因庭，並裁定死者屬「非法被殺」。但家屬不滿決定，故早前再入稟法庭，要求法官考慮推翻死因裁判官的決定，並重新召開死因庭。
家屬認為仍有證據可參考
家屬們主要認為仍有新的證據可供死因庭參考，包括財利船廠應知道要在入水船艙安裝水密門，但最後沒有安裝；另外事件涉及兩名海外證人，死因庭可傳召他們作供，及港九小輪員工的工時過長等，若重開死因庭，裁判官可作出建議。
案件編號：HCMP 773/ 2022
事件在晚上發生，但多名遇難者至翌日早上才被發現。(詳看下圖)
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