反修例案件兩個月僅處理多6宗　未起訴已結案數目：警方無資料

反修例事件中逾萬人被捕，超過7,000人至今仍未被起訴。《香港01》向警務處查詢，警方今日（25日）回覆指，截至今年10月31日，10,279名被捕人士中，2,915人已經或正接受司法程序處理，但翻查資料，警方曾指，截至8月31日，至少2,909人已經或正接受司法程序處理，換言之，警方在兩個月內僅處理多6宗案件。



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新思維立法會議員狄志遠周三（23日）引述律政司司長林定國指，反修例事件絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知道當事人，以免大家繼續受折磨。

警方提供的最新數字顯示，截至今年10月31日，2,915人已經或正在司法程序處理當中，佔總被捕人數的28.4%。當中1,705人須承擔法律後果，包括1,391人被定罪、304人須簽保守行為。另有57人獲撤銷控罪、382人審訊後無罪釋放，其餘人士（746人）的司法程序仍在進行中。還有25人經警司警誡後被釋放。

警方數據：7364人仍未被起訴

不過，警方較早前提供截至8月31日的數字指，當時已有至少2,909宗案件正在處理，即今年8月至10月期間，僅多6宗案件進入司法程序，仍有7,364人未被起訴。

《香港01》另有查詢有關未開始司法程序的7,000多宗案件的調查進度，包括未能作起訴的案件數目、未作起訴的原因、預計結案時間，及結案的考慮因素等，惟警方回覆稱，沒有備存相關資料，又指部份案件性質嚴重且案情複雜，涉案證據數量龐大，不能與一般情況相提並論。

警方於各區示威活動中共拘捕10,279人，年齡介乎11歲至87歲，涉參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等罪行。