電子煙︱全面禁售首日未發現違規 衞生署指將安排便衣放蛇執法
撰文：馬煒傑
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《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》今日（30日）生效，本港全面禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙、加熱煙產品及草本煙。衞生署控煙酒督察今日到另類吸煙產品零售點巡查，暫未發現違例情況，衞生署提醒違例者最高可被罰款50,000元和監禁六個月。
本港今日起全面禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙、加熱煙產品、草本煙，衞生署發言人表示控煙酒督察在《條例》生效前，曾到訪超過230個另類吸煙產品的零售點，當中仍有少數零售點售賣另類吸煙產品，控煙酒督察已提醒店鋪人員新法例禁止售賣另類吸煙產品，並敦促守法。控煙酒督察今日再到上述處所巡查，暫未發現違例情況。
控煙酒辦會安排便裝人員執法
發言人表示，禁令涵蓋電子煙、加熱煙產品、草本煙及其配件。控煙酒督察今日開始會因應投訴進行調查及採取執法行動。除巡查外，控煙酒辦亦會安排便裝人員執法，以及與其他執法單位進行聯合行動，又提醒違例者最高可被罰款50,000元和監禁六個月。
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